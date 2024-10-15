Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İlke Davulcu, iş kazalarının her geçen gün arttığını kaydederek, inşaat sektörünün düzenli denetlenmesi, bu konudaki yasal çerçevenin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yazılı açıklamasında bugün 2 kişinin hayatını kaybettiği iş kazalarını değerlendiren İlke Davulcu, “Yaşanan ölümler iş kazası değil iş cinayetidir. Sorumlusu da Çalışma Bakanlığı’dır” ifadesine yer verdi.

Davulcu, rant uğruna ülkenin büyük bir şantiyeye dönüştürüldüğünü, Çalışma Bakanlığı görevini yapmadığından meydanı boş bulan patronların maliyetleri azaltmak için güvenlik önlemi almadığını ve yurtdışından getirilen işçilerin insan haklarına aykırı koşullarda yaşamaya zorlandığını savundu.

Davulcu, özellikle inşaat sektörünün düzenli olarak denetlenmesi, güvenlik standartlarının uygulanması, denetimlerin sıklaştırılması, işverenleri güvenlik önlemlerini almaya zorlayacak yaptırımlar için yasal çerçevenin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İlke Davulcu, açıklamasında gerekli deneyime sahip kadrolarıyla ülkeyi yönetmeye talip olduklarını da kaydederek, “Emekçiler öldükten sonra ceza kesen bir anlayış değil, iş cinayetlerini önleyecek adımlar atacağız” dedi.