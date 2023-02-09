Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 6 Şubat tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan ve birçok ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi nedeniyle bölgede ihtiyaç duyulan malzemelerin toplanabilmesi amacıyla geniş çaplı yardım kampanyası düzenledi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, yardım kampanyasında DAÜ personeli, öğrenciler ve halktan ciddi miktarda yardımlar ulaştırıldı.

DAÜ yardım kampanyası kapsamında toplanan giysi, battaniye, acil yardım malzemeleri, su ve yiyecek gibi ihtiyaçları içeren ilk tır, bugün Gazimağusa Limanı’ndan kalkan gemi ile deprem bölgesine doğru yola çıktı.

DAÜ tarafından başlatılan yardım kampanyası, yarın mesai bitimine kadar devam edecek. Yardım kampanyasına katılmak isteyenler malzemelerini DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’ndaki görevli kişilere teslim edebilecekler.

Öte yandan DAÜ depremden etkilenen öğrencileri ve aileleri için Deprem Acil Destek hatlarını devreye soktu.

Bu kapsamda öğrenciler 0392 630 11 11 numaralı telefondan (5 hat) bilgi ve destek talebinde bulunabilecekler.Ayrıca 0539 1071616 ve 0539 1037986 numaralı whatsapp hatlarına veya [email protected] e-posta adresine başvurulabiliyor.