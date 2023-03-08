Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde LTB Kadın Sığınma Evi’ne kitap ve süreli yayın bağışında bulundu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ile DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ KAEM) Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, DAÜ Yayınevi yayınları arasından kadınlarla ilgili hazırlanmış bir dizi kitap ve süreli yayın, LTB Kadın Dayanışma Evi’nde kalan kadın ve çocukların kullanımına sunulmak üzere LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim edildi.

DAÜ KAEM tarafından hazırlanan ve DAÜ Yayınevi tarafından yayımlanan kadını ve toplumsal cinsiyet çalışmalarını odağına alan yayınlardan hazırlanan seçkiler; ayrıca, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Lefkoşa Barosu, Girne Barosu ve Güzelyurt Barosu’na da hediye edildi.