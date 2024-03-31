Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Kıbrıs Politikalar Merkezi (KPM) iş birliğinde “Jeopolitiğin Gölgesinde Filistin: Ortadoğu'da Yapılar ve Dönüşüm” konulu panel düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alan panelin açılış konuşmalarını DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Bozkurt ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim yaptı.

Ardından Doç. Dr. M. Moncef Khaddar, MENA bölgesi ve Arap-İsrail ilişkilerindeki küresel ve bölgesel düzenlerle ilgili bir sunum yaptı. İkinci panelist, Prof. Dr. Nur Köprülü, Ortadoğu'da bölgesel siyasetin güncel sorunlarına değindi. Prof. Dr. Nicos Trimikliniotis ise, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davanın siyasi sonuçları konusunda neler yapılabileceğini anlattı. Son panelist Doç. Dr. Berna Numan da, farklılaşmış entegrasyon çağında Avrupa Birliği dış politikasının nasıl olduğunu ele aldı.

Sunumların ardından panelistler Gazze'deki savaşın çözümü için neler yapılabileceğini tartıştılar