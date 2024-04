Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM) tarafından düzenlenen 7. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı başladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, dün 09.30’da İletişim Fakültesi Mor Salonda yer alan konferans, yarına kadar devam edecek.

“Peace-ing it Together: Reconsidering Communication, Community and the Media in the Anthropocene” (Barışı Birlikte Kurmak: Antroposen Çağında İletişim, Toplum ve Medyayı Yeniden Düşünmek) teması ile gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan BAİM Başkanı Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu, konferansın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konferans programı hakkında detaylı bilgiler veren Aliefendioğlu, konferansın verimli geçmesini temenni etti.

Barışçıl ses ve çabaları tehdit eden, bölgedeki sosyal, coğrafi ve ekonomik kırılganlığın arttığı bu dönemde merkezin varlığının ve çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Aliefendioğlu, merkezin kurucusu Prof. Dr. Sevda Alankuş'un Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin barış gazeteciliğine yaptığı katkılar nedeniyle ödüllendirilmesinden mutluluk duyduklarını aktardı.

-Ersoy

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy da konuşmasında, DAÜ İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde geleneksel olarak düzenlenen konferansın başarılı geçeceğine inandığını belirtti.

Ersoy, DAÜ İletişim Fakültesi’nde barış kültürünün oldukça önemli olduğunu ifade ederek, fakültede barış çalışmalarının yapıldığını ve bunun fakülte misyonunun bir parçası olduğunu kaydetti.

Bu tarz etkinliklerin merkezi olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Ersoy, yaklaşık 20 senedir İletişim Fakültesi’nde barış iletişimine yönelik konferansların ve farklı etkinliklerin düzenlendiğine işaret etti.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden barış çalışmaları ve barış gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Johan Galtung’u rahmetle andığını belirten Ersoy, konferansın verimli geçmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından ana konuşmacı Prof. Kaarle Nordenstreng çevrim içi olarak konferansa katılarak “Embracing the World Out of Order” konulu sunum yaptı.

Konferansın ikinci paneli, Vasfi Çiftçioğlu moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde Nihal Soğancı, Doç. Dr. Aysu Arsoy, Vasvi Çiftçioğlu ile Huri Yontucu ve Yrd. Doç. Dr. Canan Salih sunumlar gerçekleştirdi.

Üçüncü panel ise Doç. Dr. Ülfet Kutoğlu Kuruç moderatörlüğünde, Özker Kocadal ve Julie Alev Dilmaç, Doç. Dr. Ülfet Kutoğlu Kuruç, Reeta Nousiainen ile Yrd. Doç. Dr. Baruck O. Opiyo'nun sunumlarıyla devam etti.

Konferans kapsamında sunumlar bugün ve yarın da devam edecek.