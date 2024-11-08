DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) iş birliğinde düzenlenen serginin açılış törenine; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, fakülte dekanları, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunun ardından Koro Şefi Erkan Dağlı yönetiminde DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin oluşturduğu koro İstiklal Marşı’nı seslendirdi.

-Muti

Açılışta konuşan DAÜ ADK Başkan Yardımcısı Alihan Muti, “Bugün önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü 86. ölüm yıl dönümünde anmak için toplandık. Atatürk’ü anmak sadece geçmişi hatırlamak değil, onun vizyonunu ve değerlerini geleceğe taşımak demektir. Bu ülkenin yarınları olarak Atatürk’ün bağımsızlık, çağdaşlık ve bilimsel hedeflerine sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getireceğimize söz veriyor, Ulu Önder Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

-Kaya

DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya “Atatürk, her zaman Kıbrıs’ın önemini vurgulamış ve Kıbrıslı Türkler ile bağlarını koparmak istememiştir. Kıbrıs Türk milleti de Türkiye Cumhuriyeti’nin milli bayramlarını ve Atatürk’ün görüşlerini içtenlikle benimsemiştir. Bu bağlamda, yalnız 10 Kasım’da değil, her daim Atatürk’ün gösterdiği hedeflerin hatırlanması temennisi ile Atatürk’ü bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz.” dedi.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, da “Mustafa Kemal Atatürk'ün, ölüm yıl dönümlerinde bir araya gelerek onu anlatmak, aslında onun ilerlediği vizyonu ortaya koyarak yaşatmak anlamına geliyor. Bir insan sonsuzluğa göç ettiği zaman bir süre sonra unutulur ve onunla birlikte idealleri ve düşünceleri de ortadan kalkar. Bu noktada, Atatürk'ün ölümsüz olduğunu vurgulamalıyım. Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyon ve yarattığı devrimler bugün hala yaşıyor ve yaşatılıyor” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından Koro Şefi Erkan Dağlı yönetiminde marşlar seslendirildi.

Serginin ziyaret edilmesinin ardından etkinlik sona erdi. Sergi, 11 Kasım Pazartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.