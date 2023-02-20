Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına ilk kez kayıt yapacak DAÜ mezunlarına fazladan harç indirimi sağlayacak.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına ilk kez kayıt yapacak DAÜ mezunları için harç uygulamaları konusunda bazı kararlar alındı. Kayıt sildirip yeniden kayıt yapan öğrenciler ise kapsam dışında bırakıldı.

Alınan kararlara göre, DAÜ’de 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde ilk kez tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yapacak öğrencilere 3 akademik dönem; ilk kez tezli yüksek lisans programlarına kayıt yapacak öğrencilere de 4 akademik dönem boyunca %15 fazladan harç indirimi sağlanacak.

Tezsiz ve tezli yüksek lisans programlarına kayıt olacak öğrencilerin ilgili program öncesinde İngilizce destek ve/veya Bilimsel Hazırlık programına devam etmesi halinde ise aynı indirim yüksek lisans programındaki dönemlerine ek olarak bu programlarda da geçerli olacak.