Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) arasında dijital dönüşüm anlaşması imzalandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, üniversite öğrencilerine ve çalışanlarına finansal ve diğer işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirebilecekleri “EMU PASS” adlı mobil uygulamanın sağlanması amacıyla hazırlanan anlaşmaya, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli ve Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman imza koydu.

İmza törenine ayrıca, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Yardımcıları, Üniversite yönetimi ve Koopbank’tan yetkililer katıldı.

-Yerli: “Bizleri bu yeniliklere iten DAÜ gibi köklü kurumlardır”

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli törende yaptığı konuşmada, teknolojinin ve kurumsal yapıların geliştiği bir çağda bu tür yeniliklere imza atmanın önemine vurgu yaptı.

Yerli, "Bizleri bu yeniliklere iten DAÜ gibi köklü kurumlardır." diyerek, bu gelişmeyle birlikte öğrencilerin ve çalışanların otomasyon kolaylığına kavuşacağını ve ödeme işlemlerinde büyük bir rahatlık sağlanacağını vurguladı.

-Kılıç: “Yenilik ve gelişim ihtiyacı doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise, DAÜ'nün içinde olduğu dijital dönüşüm sürecine değindi.

Bütün işlemlerin otomasyona bağlanarak hızlanmasının oldukça önemli bir adım olduğunu belirten Kılıç, “Kampüs içi ve dışında hizmete giren bu yenilik, daha hızlı işlemler yapabilmemize olanak sağlayacaktır.” dedi.

Bu doğrultuda Koopbank’a teşekkürlerini sunan Kılıç, “DAÜ olarak böyle bir yeniliğe öncülük etmek bizim için gurur vericidir. Bu süreçte emeği geçen tüm DAÜ personeline teşekkür ediyorum. Yenilik ve gelişim ihtiyacı doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

- Özcenk: “Öğrencilere ve çalışanlara önemli avantajlar sunacak”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk de sürece katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileterek, teknolojinin hızla ilerlediğini ve kurumların bu değişime ayak uydurmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Özcenk, dijital dönüşümün eğitim sektöründe de büyük kolaylıklar sağlayacağını ifade ederek, bu bağlamda Koopbank ve DAÜ arasındaki iş birliğinin öğrencilere ve çalışanlara önemli avantajlar sunacağını belirtti.

-Ataman



Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman ise konuşmasında, DAÜ ile iş birliğinin 35 yıl öncesine dayandığını belirterek, bugün gelinen noktayı teknolojik bir gelişim ve dönüşüm sürecinin sonucu olarak değerlendirdi.

Ataman, DAÜ ile iş birliği yapmaktan duydukları gururu ifade ederek, protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını temenni etti.

-Zorlu

Törende son sözü alan DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu da, üniversite olarak hayalini kurdukları bu düşünceyi Koopbank ile iş birliği yaparak gerçeğe dönüştürdüklerini belirtti.

Zorlu, Koopbank ekibine ve yoğun emek harcayan DAÜ Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, bu tür projelerin üniversitenin dijitalleşmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.