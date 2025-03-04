Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadınların eğitim, siyaset, teknoloji ve sanat alanlarındaki mücadelesine dikkat çekmek amacıyla Gazimağusa ve Lefkoşa’da çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Sendikalardan verilen bilgiye göre, panel, söyleşi ve sergilerden oluşan etkinlik programı, kadınların toplumsal yaşamın her alanında daha görünür olması amacıyla gerçekleştirilecek.

-Kadınların hikâyeleri ve deneyimleri okurlarla buluşuyor

Etkinlikler, 5 Mart Çarşamba günü Gazimağusa’da yazar Peray Hilmi Harman’ın, 2009-2025 yılları arasında kaleme aldığı eserlerini ve yazarlık serüvenini okurlarıyla paylaşacağı söyleşi ile başlayacak. Söyleşi saat 15.00'te DAÜ-SEN Lokali'nde yapılacak.

6 Mart Perşembe günü ise Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), “A Space of Our Own” adlı kitabın tanıtımını yapacak. Bu etkinlik de DAÜ-SEN Lokali'nde saat 16.30 başlayacak.

- “Tasarım, Eğitim ve Teknolojide Kadın” paneli...

7 Mart Cuma günü ODTÜ’den Prof. Dr. Ayşen Savaş moderatörlüğünde düzenlenecek “Tasarım, Eğitim ve Teknolojide Kadın” panelinde, mimarlık ve eğitim alanında kadınların rolü tartışılacak. DAÜ Mimarlık Fakültesinde saat 09.00'da başlayacak panelde, Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, Mimar Bengisu Derebaşı ve Mimar İdil Bilici konuşmacı olarak yer alacak.

-“Öğretmenler ve Siyasetçiler: Eşitlik İçin ve Ayrımcılığa Karşı Mücadele” paneli...

7 Mart Cuma günü öğleden sonra Lefkoşa’da KTÖS ev sahipliğinde “Öğretmenler ve Siyasetçiler: Eşitlik İçin ve Ayrımcılığa Karşı Mücadele” paneli düzenlenecek.

İki oturum halinde gerçekleştirilecek panelin saat 16.00'da başlayacak ilk bölümünde, DAÜ-SEN Yönetim Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğulları’nın moderatörlüğünde Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Simge Yardım ve KTÖS’ten Uzman Öğretmen Yasemin Taneri, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini ele alacak.

Saat 17.00'deki ikinci oturumda ise DAÜ-SEN üyesi Doç. Dr. Umut Bozkurt’un moderatörlüğünde, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya ve bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars, toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

- “Here I Am” sergisi cuma Saçaklı Ev'de...

Etkinlikler, 7 Mart akşamında Lefkoşa Saçaklı Ev Sergi Salonu’nda açılacak “Here I Am” sergisiyle sona erecek. Sanatta kadınların varlığını ve anlatılarını görünür kılmayı amaçlayan sergide, Deniz Koç, Durusu Uyar, Gülce Üngör, Naz Öztunç, Leylasu Yerlikaya, Nil Soykara ve Sim Yücel’in eserleri yer alacak. Etkinlik saat 18.00'de başlayacak.

-"Kadınların eğitime, siyasete ve sanata katılımı güçlenmelidir"

DAÜ-SEN ve KTÖS yaptığı ortak açıklamada, kadınların eğitim, siyaset, sanat ve bilimde daha fazla yer alması gerektiğine vurgu yaparak, düzenlenen etkinliklerin kadınların karşılaştıkları engellere dair farkındalığı artırmayı amaçladığını belirtti.