Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Başkanı Metin Atan, Akdoğan Sağlık Merkezi’nde 11 yıldır görev yapan ve aynı zamanda KAMUSEN üyesi olan Dr. Anıl Özgüç’ün görev yerinin değiştirilmesine tepki gösterdi.

Sendika aracılığıyla açıklama yapan Atan, bölge halkının sevgi ve takdirini kazanmış bir hekim olan Özgüç’ün görev yerinin değiştirilmesini eleştirerek, Sağlık Bakanlığı’nın bu kararı mesleki liyakati yok sayarak tamamen siyasi gerekçelerle aldığını savundu.

Atan, yapılan görev değişikliğinin yalnızca bir hekime değil, doğrudan halkın sağlık hakkına da müdahale anlamına geldiğini belirterek, “Siyasi kaygılarla yapılan bu tür atamalar, sağlık çalışanlarının çalışma huzurunu bozmakta ve halkın kaliteli sağlık hizmetine erişimini tehlikeye sokmaktadır” dedi.

Açıklamasında “Sağlık gibi hayati bir hizmetin siyasi pazarlıklarla şekillendirilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz” ifadelerine yer veren Atan, sağlık hizmetlerinin siyaset üstü bir alan olduğunu, hekimlerin ise bölge ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

KAMUSEN olarak, söz konusu kararın derhal geri alınmasını talep ettiklerini dile getiren Atan, “Bu keyfi ve adaletsiz uygulamaya karşı tüm hukuki ve sendikal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Sağlık çalışanları üzerinden siyasi oyunlar oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz.” dedi.