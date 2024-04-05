Protokol ve Toplu İş Sözleşmesi yüzde 76.12 oyla onaylandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) dünkü olağanüstü genel kurulda üniversitenin sorunlarına bütünlüklü çözüm bulunmasını öngören protokolün ve Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) yüzde 76.12 oyla onaylandığını bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “Doğu Akdeniz Üniversitesi, ülkemizin gururu ve en büyük kurumu, yükseköğretimin kalite belirleme alanıdır” denilerek böylesi bir kurumun, mali ve idari sorunlarını çözmede paydaşların birlikteliğinin en önemli unsur olduğu ifade edildi.

Tüm amacın DAÜ’yü ayakta tutmak olduğunu da kaydedildiği açıklamada, dayanışma, demokrasi, iş birliği ve iyi niyet çerçevesinde yürütülen süreçte hedefe yönelik, sonuç alıcı ve sorumlu sendikacılık anlayışı gösterildiği belirtildi.

-“Tüm taraflar ortak sorumlulukla üniversitesine sahip çıktı”

Açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Müzakere sürecinde sendikamız bir yıl önce DAÜ’nün geleceği için hükümetten ve DAÜ yönetiminden talep ettiği tüm noktalarda hedefine ulaşmıştır, bununla beraber çalışandan talep edilen fedakarlığa da eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde karşılık vermiştir. Tüm taraflar ortak sorumlulukla üniversitesine sahip çıkmıştır. Bu tarihi krizde hiç kimse ekmeğinden yoksun bırakılmamış, işten durdurulmamıştır. İmzalanan protokol ile üniversite geleceğe umutla bakma şansı yakalamıştır.”

Açıklamada, protokolün ve Toplu İş Sözleşmesinin, Başbakan Ünal Üstel, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve üniversitede örgütlü sendikaların katılımıyla imzalandığı anımsatıldı.

-Sürece katkı koyanlara tek tek teşekkür edildi

Sürece katkısı ve desteği nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na, Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Özcenk’e, Vakıf üyelerine, DAÜ Rektörü Kılıç’a, rektör yardımcılarına, üniversitenin yönetim kurulu üyelerine, senatoya, Maliye Bakanı Berova’ya, Cumhuriyetçi Türk Partisine (CTP) ve Genel Başkan Tufan Erhürman’a, milletvekillerine, siyasi partilere, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na, Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na ve Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür edildi.