Yılmaz, bugün Güzelyurt’ta tarım sektörüne ilişkin yeni açılımlar açıklayacaklarını, her daim KKTC’yi her alanda destekleyeceklerini vurguladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC’ye geldi.

Ercan Havalimanında Yılmaz’ı Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan ve diğer yetkililer karşıladı.

-Yılmaz

Cevdet Yılmaz, Ercan’da düzenlediği basın toplantısında, her fırsatta KKTC’ye geldiğini, bugün de iftar programına katılıp, görüşmeler yapacağını söyledi, Kıbrıs Türk halkının Kadir Gecesi’ni ve bayramını kutladı.

Yılmaz, KKTC ile her alanda iş birliğini ileriye taşımak için birlikte çalıştıklarını, ekonomiyi, refahı ve demokrasiyi ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

Mali iş birliği programını geliştirmek, Kıbrıs Türk halkının üretimini refahını artırmak için birlikte çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, bugün Güzelyurt’ta tarım sektörüne ilişkin yeni açılımlar açıklayacaklarını söyledi.

Özellikle pandemide önemi görülen tarım sektöründe akıllıca adımlar atmamın her kesimin kazanacağı adımlar atmanın önemli olduğunu belirten Yılmaz, KKTC ile İlişkilerin derinleştirileceğini kaydetti.

Ekonomik alanın yanında uluslararası alanda da egemen eşitlik temelinde hareket etmeye devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, Azerbaycan temaslarının önemine işaret etti, KKTC ile Azerbaycan dostluk gruplarının kurulmasının hayırlı olmasını temenni etti ve “3 devlet 1 millet” ifadesini kullandı.

Bu yöndeki adımların devam edeceğini belirten Yılmaz, her daim KKTC’yi her alanda destekleyeceklerini vurguladı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, Yılmaz ve heyetini KKTC’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Yılmaz’ın her zaman KKTC’ye geldiğinde güzel müjdeler verdiğini, bu defa da tarım sektöründe güzel çalışmalar yapılacağı müjdesini verdiğini ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye enerji ve altyapı başta olmak üzere uluslararası alanda da desteklerinin sürdüğünü kaydetti.

Bugün de Azerbaycan ile kurulan dostluk grubunun KKTC için bir milat tarih olduğunu vurgulayan Üstel, “Artık bir milletin üç devleti oldu” dedi.

Üstel, artık KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti gibi Azerbaycan Meclisini de ziyaret edeceğini belirterek, Türkiye ve Azerbaycan’a teşekkür etti.

-Yılmaz'ın programı

Cevdet Yılmaz bugün 17.00'de Başbakan Ünal Üstel'le bir araya gelecek ve 18.20'de Güzelyurt'ta vatandaşlarla buluşarak iftar programına da katılacak.

Yılmaz'ın gece saatlerinde temaslarını tamamlayarak ülkeden ayrılması bekleniyor.