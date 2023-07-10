Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için bugün Mesleki Yemin Töreni düzenledi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen törende 300’e yakın sağlık profesyoneli yemin etti.

Törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ile fakülte öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyettik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seray Kabaran piyano dinletisi sundu.

Ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Birincisi Maya Charidi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans Programı birincisi Derya Gök mezunlar adına birer konuşma yaptı.

Malkoç

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Malkoç törende yaptığı konuşmada, fakültenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk üniversitesi olan DAÜ’nün, sağlık alanında açılan önemli fakültelerinden biri haline geldiğini kaydetti.

Prof. Dr. Malkoç, fakültenin, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda çalışmalarına devam ettiğini ve bu bağlamda elde edilen akreditasyonların son derece önemli olduğunu belirtti.

Hocanın

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın da, DAÜ’nün, kurulduğu günden itibaren kalite standartlarını en üst seviyelere taşıyan kurumlardan biri olduğunu vurguladı. DAÜ hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün, yeni mezunları ile dünyanın her yerinde 75 bine yakın mezunu olacağının altını çizdi.

Açılış konuşmalarının sonrasında Prof. Dr. Hocanın ve Prof. Dr. Malkoç tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu birincilerine hediyeleri takdim edildi ve birincilerin anı kütüklerine isimleri çakıldı.

Törende, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Dış Sağlığı, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme ve Ortopedik Protez ve Ortez ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, Bölüm Başkanları ve Program Koordinatörleri eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini okudu.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunları, yemin ederek, meslek yaşamları boyunca uyacakları ilke ve etik değerler üzerine bağlılıklarını ifade etti.

Mezunlar ardından kep attı.