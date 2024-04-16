Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kıbrıs Psikologlar Derneği iş birliğinde Özel Gereksinimli Bireyler İçin Cinsel Sağlık eğitimi düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, eğitimin birinci modülü özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin katılımıyla Lefkoşa Türk Belediyesi Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Multidisipliner bir yaklaşım ve kurumlararası iş birliğine dayalı olarak verilen eğitimde konuşmacı olarak; Lefkoşa Türk Belediyesi, Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nden Çelen Çağansoy, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Rojjin Mamuk, Yrd. Doç. Dr. Nezire İnce, Dr. Fzt. Çisel Demiralp Övgün ve Kıbrıs Psikologlar Derneği’nden Uzm Klinik Psikolog, Eşmen Tatlıcalı ile Klinik Psikolog Bleda Tilki yer aldı.

Dört oturumluk interaktif eğitimde cinsel sağlığın önemi, özel gereksinimli bireyler için cinsel sağlığın psikolojik ve davranışsal boyutu, beslenme boyutu ve fiziksel aktivite boyutu tartışıldı.

Eğitimin ikinci modülünün yetişkin özel gereksinimli bireyler için 25 Nisan'da Lefkoşa’da düzenlenmesi planlanıyor.