Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Toraks Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Prof. Dr. Nurdan Köktürk başkanlığındaki Türk Toraks Derneği heyetini kabul etti. Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, çocukların kötü alışkanlıklardan korunmasında ebeveynlere düşen görevleri vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türk Toraks Derneği’nin KKTC’de uluslararası katılımlı bir kongre düzenlemesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, kongrenin çok sayıda doktorun katılımıyla önemli ve büyük bir kongre olduğunu belirtti.

Tatar, Toraks Derneği üyesi Dr. Füsun Yıldız’a da yıllardan beridir KKTC’nin sağlık sistemi için yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlık alanlarında daha da iyiye gidilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında KKTC ile iş birliği yapılmasının büyük yararlar sağlayacağını ifade eden Tatar, sigara ve insan sağlığına zarar veren ürünlerin kullanımının önlenebilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını, sağlığın korunması için spor, yürüyüş ve beslenme alışkanlıklarının önemini her zaman dile getirdiğini söyledi.

Anne babalara çocukların kötü alışkanlıklardan korunmaları için önemli görevler düştüğünü ifade eden Tatar, anne babaların sigara kullanmamalarının çocuk sağlığı açısından büyük önemi olduğunu da vurguladı.