Canev Dinçer’in, “Kıbrıs, İstanbul ve Benden Katarsis” adlı şiir kitabının tanıtımı ve müzikli şiir dinletisi etkinliği Rüstem Kitabevi’nde yapıldı.

Bellapais Inner Wheel Kulübü sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, eski Meclis Başkanı ve başbakanlardan Sibel Siber’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından müzikli şiir dinletisinin yer aldığı etkinlikte, Canev Dinçer, konuklar için kitabını imzaladı. Dinçer, kitaplarından 450'sinin satışından elde edilecek geliri eğitim projesinde kullanılmak üzere Bellapais Inner Wheel Kulübü’ne bağışladı.

-Tatar: “Kıbrıs Türkü nerede olursa olsun tek yürek”

Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Canev Dinçer’i, eşi Sibel Tatar’dan dolayı tanıdığını ifade ederek, rahmetli annesi ve kızının adının da Canev olduğunu dile getirdi.

Şiir kitabının adına işaret eden Tatar, İstanbul’da uzun yıllar Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin başkanı olarak çalışmalar yaptığını anlattı. Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, İstanbul’da, İngiltere’de, Kıbrıs’ta hep birlikte olduğunu belirtti.

Canev Dinçer’in, “Kıbrıs, İstanbul ve Benden Katarsis” adlı ikinci şiir kitabının yayın hayatına dahil edildiğini kaydeden Tatar, “Kıbrıs Türkü nerede olursa olsun tek yürek ve içimizde Kıbrıs sevgisi bir mıh gibi çakılmış… Bizi geleceğe taşıyacak olan işte bu duygulardır” diye konuştu.

Canev Dinçer’in öğrettikleri, eğittikleri, vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi ve yazdıklarıyla gelecek nesillere örnek olacağını vurgulayan Tatar, Canev Dinçer’in bir değer ve sevilen bir öğretmen olduğunun altını çizdi.

Canev Dinçer’in yazdıklarıyla toplumuna, memleketine hizmet ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Dinçer’in yazdıklarını, gelecekte gençlerin okuyacağını ve ülkede neler yaşandığını öğreneceğini söyledi. Tatar, “Burada bir devlet sahibiysek, cumhuriyet sahibiysek bunları yaşadıklarımıza borçluyuz” dedi.

-Avunduk

Bellapais Inner Wheel Kulübü Dönem Başkanı Berin Avunduk, çok duygusal dakikalar yaşadıklarını belirterek, Canev Dinçer’in ikinci şiir kitabının lansmanını da ilki gibi birlikten yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dernek adına Canev Dinçer’e teşekkür eden Avunduk, Dinçer’in, 450 kitabından elde edilecek geliri eğitim projesinde kullanılmak üzere Derneğe bağışladığını söyledi ve projenin sözünü verdi.

-Günay

Prof. Dr. Umay Türkeş Günay, Canev Dinçer’in birinci ve ikinci kitabını değerlendirerek, Kıbrıs Türklerinin çoğunun hayatına bakıldığında, bir ayaklarının Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere’de olduğunu kaydetti.

Bu yaşam tarzının hayatlarını, duygularını ve düşüncelerini etkilediğini dile getiren Günay, kitaplarda, sanat değeri kadar altyapısında Kıbrıs’ın sosyal, psikolojik kısmını da anlatan işaretler ve malzemeler olmasının düşündürücü ve katkı sağlayıcı olduğu söyledi.

-Serdar

Emekli Öğretmen, Araştırmacı-Yazar Gülgün Serdar da, Canev Dinçer ile ilkokuldan itibaren beraber büyüdüğünü anlatarak, “Bir kardeşten öte olabilmek böyle bir şeydir” dedi.

Canev Dinçer’in kitabında sadece duygu ve düşüncelerini değil kendi yaşantısından kesitleri de aktardığını dile getiren Serdar, “Çünkü bizim kuşak 1950’li yıllardan itibaren Kıbrıs’ta yaşanan bütün olayları, her şeyi bizzat yaşamış ve bunlardan çok etkilenmiştir… Canev, geçmişimize ışık tutmaktadır” diye konuştu.

Kitapta yalın ve çok güzel bir dil kullanıldığını kaydeden Serdar, kitabın temel noktasının, “Ben adalıyım, içim dışım Kıbrıs, özlemim Kıbrıs, içimde bir mıh gibi çakılı Kıbrıs” dizelerinde gizli olduğunu vurguladı.

-Karakartal

Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Canev Dinçer’in Kıbrıs-İstanbul arasındaki yaşantısının beyninde kodlar birikmesine ve şiirlerin doğmasına neden olduğunu ifade etti.

Dinçer’in şiirlerinin kendi birikimleri olduğunu dile getiren Karakartal, Dinçer’in ruhundakileri anlattığını söyledi. Kıbrıs Türk şiirinde nostaljinin çok yaygın olduğunu dile getiren Karakartal, Dinçer’in kitabında da bunun yer bulduğunu belirtti.

Kıbrıs Türklerinin İstanbul sevgisinin ezelden ebede giden bir sevgi olduğunu kaydeden Karakartal, “Canev Hanımda bu karşımıza çıkıyor. Şaşırmadım… İstanbul sevgisi hep var” dedi. Karakartal, kitabın hayırlı-uğurlu olmasını diledi.

-Dinçer

Canev Dinçer ise kitap tanıtım etkinliğinin düzenlenmesine öncülük eden Bellapais Inner Wheel Kulübü Kurucu Başkanı Sibel Tatar ve Dönem Başkanı Berin Avunduk’a teşekkür etti.

Kitabındaki şiirlerin çok uzun zamandır içinde biriktirdiği duyguların açığa çıkması, duygusal boşalma, psikolojik arınma yani kitabının adında da görüleceği gibi “katarsis” olduğunu belirten Dinçer, dizelerine, vatan sevgisini, yurdunun güzelliklerini, tarihi yerleri, sokakları, adetleri, karakterleri, olayları, İstanbul’u, hatırladıklarını, özlemlerini koyduğunu belirtti.

Dinçer, “Hatırladıklarım özlediklerimdir, ben de zaten hatırlanmak değil özlenmek istiyorum” dedi.