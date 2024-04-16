23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen “Atatürk Dönemi 23 Nisan Çocuk Bayramı Törenleri Fotoğraf Sergisi”nin açılışı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla yapıldı.

Girne Belediyesi ev sahipliğinde, Akkule Hizmet Derneği tarafından Eriş Ülger’in arşivinden yararlanılarak düzenlenen fotoğraf sergisi, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde, saat 10.30’da, Cumhurbaşkanı Tatar’ın öğrencilerle kurdele kesmesiyle açıldı; ardından 23 Nisan İlkokulu öğrencileri tarafından şiir dinletisi sunuldu.

- Tatar: “Maneviyatımızla, kültürümüzle, geleneklerimizle devletimize ve bayrağımıza sahip çıkın”

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, etkinlikteki konuşmasında, 23 Nisan İlkokulu öğrencileriyle birlikte anlamlı bir sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yaptığı çalışmalar ve hazırladığı kitaplardan dolayı Eriş Ülger’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tatar, bunun yanında, serginin düzenlenmesini sağlayan Akkule Hizmet Derneği ile Girne Belediyesi’ni tebrik etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nı çocukken özlemle beklediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk’ün ileride ülkeyi yönetecek çocuklara çok önem verdiğine dikkat çekti. Tatar, Atatürk’ün düşmandan kurtulmak için verilen mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda gösterdiği vizyon ve milli değerlerin Kıbrıs Türkü’nün de varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan KKTC’nin, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü dile getiren Tatar, özgürlük ve varoluş ile devletin kurulmasına giden yolda, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve diğer dava arkadaşlarını rahmetle andı.

104 yıl önce resmedilen fotoğraflarla Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı’nın küllerinden doğduğuna işaret eden Tatar; vatan, millet, bayrak sevgisi, birlik ve beraberlikle bir devletin inşa edildiğini bu nedenle Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle andığını kaydetti.

Konuşmanın sonunda çocuklara hitaben konuşan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayan Tatar, “Bizden sonra devleti siz yöneteceksiniz. Öğretmenlerinizin kattığı değerin önemini bilin. Maneviyatımızla, kültürümüzle, geleneklerimizle devletimize ve bayrağımıza sahip çıkın. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden ayrılmayın.” dedi.

- Şenkul: “Kıbrıslı Türklerin Atatürk sevgisinin ne denli büyük olduğunu hatırlatmaya gerek yok”

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre de, açılışta konuşan Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu sergi gibi birçok faaliyetin yapılması temennisinde bulundu, sergide emeği geçen ve katılan herkese teşekkürlerini sundu.

23 Nisan tarihinin, kendilerinin de çocukluk döneminde özlemle bekledikleri önemli bir gün olduğunu ifade eden Şenkul, “Ulu Önder Atatürk’ü bu bağlamda bir kez daha saygı ve özlemle anıyorum.” dedi.

23 Nisan’ın Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen özel bir gün olduğuna işaret eden Şenkul, Girne’de bugün tam da Mustafa Kemal Atatürk’ün öngördüğü şekilde, dünyanın birçok ülkesinden çocukların, bu özel günü kutladığını kaydetti. Kıbrıslı Türklerin Atatürk sevgisinin ne denli büyük olduğunu hatırlatmaya gerek olmadığını vurgulayan Şenkul, ülkeye yabancı ülkelerden gelen ve burayı vatan bilen insanların, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetiştirilebilmesi amacıyla bu tür organizasyonların hayati olduğuna dikkat çekti.

- Sergi, Nisan ayı içerisinde seçili günlerde ücretsiz ziyaret edilebilecek

Girne Belediyesi Kültür Sanat Şube Amirliği’nden verilen bilgiye, sergi, 17, 18, 19, 22, 24 ve 25 Nisan tarihinde, 09.00 – 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Sergi süresince yaklaşık 700 öğrencinin koordineli şekilde sergiyi ziyaret etmeleri yönünde çalışma yapılacak. Girne Belediyesi’nin ulaşım desteği sağlayacağı öğrenci ziyaret programı kapsamında, 10 okulun öğrencileri farklı günlerde sergiyi ziyaret edecek.