Kılıç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıç mesajında, Çanakkale'de verilen mücadelenin, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda milletin, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ifadesi olduğunu belirterek, bu zaferin, Türk askerinin kahramanlık ruhunun, Türk halkının birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelebilme gücünün somut bir örneği olduğunu söyledi.

Kılıç, bu zaferle hem Mustafa Kemal’in başarısının yurt genelinde yayıldığını ve ona olan sonsuz güvenin tohumlarının atıldığını hem de ileride verilecek İstiklal Mücadelesi’nin lideri olmasının önünün açıldığını kaydederek, cephanesi biten askerlere “süngü tak” emrini veren Mustafa Kemal’in, “Ben, size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.” sözleriyle tarihe kazındığını hatırlattı.

Bir grup Kıbrıslı Türk’ün de savaşta Türk cephesinde görev alarak büyük bir cesaret örneği ile katkıda bulunduğunu, Çanakkale Zaferi’nin, sadece geçmişin bir parçası değil, aynı zamanda bizlere ilham veren bir miras olmaya devam edeceğini söyleyen Kılıç, “Kıbrıslı Türkler aynı zamanda Anavatandan adamıza getirilen Çanakkale savaş esirlerine yardım etmek için de çok büyük bir mücadele örneği göstermişlerdir” dedi.