Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin Çanakkale, Bursa ve Bilecik illerinde yaşanan yangın felaketinden dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Hocanın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çanakkale, Bursa ve Bilecik illerinde son iki gündür yaşanan yangın felaketi, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bizleri derinden üzmüştür. Felakette can kaybı yaşanmamış olması tek tesellimiz olmakla birlikte; pek çok insanımızın yaşadıkları bölgelerden tahliye edilmek zorunda kalması, evlerini kaybetmesi, ayrıca bunun yanında anavatanımızın güzel coğrafyasındaki birçok hayvan, ağaç ve bitki örtüsünün yok olması oldukça üzücüdür.

DAÜ Rektörlüğü olarak başta Çanakkale, Bursa ve Bilecik illerinde yaşayan öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”