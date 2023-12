Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversiteler Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2024 listesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) tek üniversite olarak yer aldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, üniversiteleri dünyanın en büyük çevresel, sosyal ve yönetsel sorunlarıyla mücadele etme yeteneğine göre sıralayan QS Dünya Üniversiteler Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2024 listesi 5 Aralık Salı günü açıklandı. Sıralamaya dünya çapında başvuruda bulunan üniversiteler arasından bin 397 üniversite dahil edildi.

Dünyada birinci sırayı Kanada’dan University of Toronto elde ederken, Amerika Birleşik Devletleri’nden University of California Berkeley ikinci, İngiltere’den The University of Manchester ise üçüncü sırada yer aldı. Sıralamaya Türkiye Cumhuriyeti’nden 23, Güney Kıbrıs’tan iki üniversite girerken, KKTC’den ise sıralamaya giren tek üniversite DAÜ oldu.

QS Dünya Üniversiteler Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2024 listesinde 1101-1150 bandında yer alan DAÜ’nün en yüksek puan aldığı alanlar Çevresel Araştırma, Eşitlik ve Sağlık & Refah oldu. DAÜ’ye başarı sertifikaları QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter’in imzasıyla iletildi.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili açıklamasında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının tüm maddeleri hakkında özenle yürüttükleri çalışmaların, üniversiteyi bir başka uluslararası bağımsız dünya üniversite sıralama kuruluşu listesine daha taşıdığını kaydetti.

DAÜ’nün, KKTC’nin yasayla kurulmuş ilk ve tek devlet üniversitesi olarak ülke ve bölge yükseköğretimine öncülük ederken, yine ilkleri başardığını ifade eden Kılıç, “Tarihimizde ilk kez girme başarısını gösterdiğimiz QS Dünya Üniversiteler Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2024 listesinde ülkemizden listeye dahil edilen tek üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Sıralamada üniversitenin yer almasını sağlayan ve emekleriyle üniversiteyi dünyanın üst sıralarına taşımayı sürdüren DAÜ personeline elde edilen başarı nedeniyle teşekkür eden Kılıç, başarılarının devamını diledi.