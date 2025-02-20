DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Ortak Tıp Programı akreditasyon ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geçerli olduğunu tescillemiş oldu.

İki üniversitenin fakülteleri arasında ortak yürütülen Uluslararası Tıp Programı hem Türkiye’de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk uluslararası akreditasyona sahip olan ortak tıp programı olma özelliğini taşıyor.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu, fakültenin, geleceğin iyi hekimlerini hep daha ileriye giderek, yetiştirme konusundaki kararlılığını, TEPDAD akreditasyonu ile taçlandırarak sürdüreceğini kaydetti.

M.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Şehirli de, “Bu akreditasyon, ortak programımızın uluslararası standartlara uygunluğunu tescillemekle kalmamış, aynı zamanda mezunlarımızın küresel kariyer fırsatlarını güçlendirmiştir” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, TEPDAD akreditasyonunun, üniversitenin tıp alanında verdiği eğitim kalitesini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı. Kılıç, üniversitenin, her bir fakültesinin aldığı uluslararası akreditasyonların, mezunların yurt dışında da başarılı kariyer yapabilmeleri için önemli bir avantaj sağladığına dikkat çekti.