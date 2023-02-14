Türkiye’de depremin yaşandığı ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarında yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (DAÜ-KUT) arama ve kurtarma ekibi adaya döndü.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ-KUT arama ve kurtarma ekibi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin kaldığı Adıyaman Isias Otel enkazında, Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri ile aktif görev aldı.

DAÜ-KUT Ekip Lideri Burak Yıldırım konuyla ilgili açıklamasında “Bütün Kıbrıs halkına bu zor günde birlik ve beraberlik içerisinde oldukları için çok teşekkür ederiz” dedi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, DAÜ-KUT ekibini makamında kabul etti. Hocanın, DAÜ-KUT üyelerine Üniversite adına yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.