Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, akademik dünyaya katkı sağlamak amacıyla çıkardığı Hukuk Fakültesi Dergisi’nin ilk sayısını yayınladı.

Söz konusu ilk sayı Türkiye ve Kıbrıs’ın önde gelen hukuk akademisyenlerinden olan, DAÜ Hukuk Fakültesi’nin emekli Dekanı Prof. Dr. Turgut Turhan'a armağan edildi.

Hakemli bir yayın olarak akademik standartlara uygun şekilde hazırlanan DAÜ Hukuk Fakültesi Dergisi'nin editörlüğünü DAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Arzu Alibaba üstlenirken, derginin Editörler Kurulu’nda Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy, Yrd. Doç. Dr. Bezar Eylem Ekinci, Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu, Araştırma Görevlileri Murat Özad ve Gönül Derya yer alıyor.

Derginin Danışma Kurulu’nda ise Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu, Prof. Dr. Gülin Güngör, Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir, Prof. Dr. Rifat Erten ve Doç. Dr. Kazım Sedat Sirmen gibi isimler bulunuyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, dergi, hukuk fakültesinin akademik vizyonunu yansıtarak, yeni bilimsel araştırmaların teşvik edilmesine ve yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Derginin ilk sayısı, kendisine armağan edilmek üzere hazırlanan Prof. Dr. Turgut Turhan'ın uzmanlık alanı olan Devletler Özel Hukuku'na odaklanarak bu alanda önemli konuları ele alan makaleleri içeriyor. Dergide; Ali Önal “Yabancı Unsurlu Tek Satıcılık Sözleşmelerinden Doğan Denkleştirme (Portföy) Tazminatı Davalarında Milletlerarası Yetkili Mahkeme Sorunu”, Banu Şit Köşgeroğlu / Nimet Özbek “Milletlerarası Yetki Kuralı Olarak İfa Yeri Kuralının Kapsamı: 'Sözleşmeden Doğan Davalar”, Mehmet Doğar “Konut Kiralarında Yıllık Kira Artışının Yüzde Yirmi Beş Olarak Sınırlandırılmasına Dair Düşünceler” , Gülin Güngör “Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Nükleer Tesis İşleteninin Üçüncü Kişilere Karşı Hukukî Sorumluluğu”, Feriha Bilge Tanrıbilir “Aile Hayatına Saygı Hakkı ve Kamu Yararı ile Çocuğun Hakları Arasında Denge”, Işıl Özkan “Uluslararası Ticari Hakem Kararlarının Türkiye’de İptali mi Tenfizi mi Gereklidir: Yargıtay Kararlarından Örnekler”, Hakan Bilgeç “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuku’nda Kooperatiflerin İç İlişkilerinden Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözüm Yönteminin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi” ve Bilgin Tiryakioğlu’nun “Aşamalı Tahkim Anlaşmaları” konulu makaleleri yer alıyor.

EMU PRESS’in web sayfası aracılığıyla yayına sunulan derginin ilk sayısına ulaşmak için https://emupress.emu.edu.tr/Documents/2024/ internet adresi ziyaret edilebilecek.

Açıklamaya göre, hukuk alanında çalışan akademisyenler ve öğrenciler için önemli bir referans kaynağı olmayı hedefleyen Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, geniş bir yelpazede hukuk alanındaki çeşitli konuları ele alan çalışmalarla akademik tartışmalara katkıda bulunmayı sürdürecek. Gelecek sayılarında da hukukun alanlarında çeşitli makalelere yer verecek ve akademik literatüre katkı sağlamaya devam edecek olan dergiye hukuk alanında yayın yapmak isteyen araştırmacıların yayınlarını değerlendirilmek üzere [email protected] mail adresine göndermeleri gerekiyor.