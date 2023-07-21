Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 15-16 Temmuz tarihlerinde Kuzey Irak Erbil’de gerçekleştirilen, “6th Educational Exhibition EDEX in North Iraq Erbil” fuarında temsil edildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mürüde Çelikağ, DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü Müdürü (MİKA) Derviş Ekşici ve MİKA Personeli Ahmed Kasım Abdillahi’nin katıldığı fuarda öğrenci adaylarına DAÜ hakkında bilgiler verildi.

-Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı ziyaret edildi

Erbil’e ziyaret sırasında MİKA Müdürü Ekşici, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Aram Muhammed Kadir ve Burs ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürü Dr. Yaseen Salih’i makamlarında ziyaret ederek, DAÜ hakkında detaylı bilgiler verdi.

DAÜ’nün dünya sıralamasında yeri, akreditasyon çalışmaları, öğrenci ve akademik personel profili konuları üzerinde durulan ziyarette, DAÜ’nün öğrencilerine sunduğu imkanlar ve kampüs olanakları konuşuldu. Olumlu geçen ziyaret sonunda çeşitli konularda görüş birliğine varıldığını belirten Ekşici, çeşitli iş birlikleri konularında da anlaşmaya varıldığının altını çizdi.

Ekşici, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Aram Muhammed Kadir ve Burs ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürü Dr. Yaseen Salih’e DAÜ’ye özgü hediye takdiminde de bulundu.

Açıklamaya göre ziyarette birçok temaslarda bulunularak, DAÜ’nün dünya sıralamalarındaki yerinden ve sunduğu eğitim fırsatlarından bahsedildi. Irak’ta iş dünyasında önemli pozisyonlara sahip birçok DAÜ mezunu ile de bir araya gelinerek çeşitli temaslar gerçekleştirildi.