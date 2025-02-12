Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi ile Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde yarın öğretmenlere yönelik konferans düzenleyecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, saat 10.00'da başlayacak konferans, Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) tarafından, DAÜ Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ali Hikmet Civelek Konferans Salonu'nda yer alacak.

Konferansta konuşmacılar EPÖDER’den Prof. Dr. Kıymet Selvi, Doç. Dr. Mustafa Cem Babadoğan ve Prof. Dr. Kerim Gündoğdu olacak. Konferansta eğitim alanındaki güncel paradigmalar, program okuryazarlığı ve insan hakları eğitimi ele alınacak.

Etkinlik sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek. Katılım için 0392 630 4044 numaralı telefondan iletişim kurulabileceği belirtildi.