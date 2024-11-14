DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl beşincisi organize edilen geleneksel koşu, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayarak, kampüs içindeki parkurun tamamlanmasının ardından DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda sona erdi.

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu tarafından başlatılan koşuya, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler katıldı.

-Birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyaları verildi

40 yaş altı kadın ve erkek ile 40 yaş üstü kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride yapılan koşuda, 40 yaş altı kadın kategorisinde birinciliği Ada Kafa, ikinciliği Anastasia Simelova ve üçüncülüğü Beyza Celme elde ederken; 40 yaş altı erkek kategorisinde birinciliği Ömer Faruk, ikinciliği Ali Kurşun ve üçüncülüğü Solomon Gillium kazandı. 40 yaş üstü kadın kategorisinde ise, birinciliği Naile Günbay ve ikinciliği Gülseren Dayanık; 40 yaş üstü erkek kategorisinde birinciliği Kemal Kuşi, ikinciliği Aytaç Çerkez ve üçüncülüğü Mahmut Elmazoğlu elde etti.

15 Kasım Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren yarışmacılara madalyaları, DAÜ yetkilileri tarafından takdim edildi.