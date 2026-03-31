Danimarka Savunma Bakanlığı Mart 2025’te 2026 itibarıyla kadınların da zorunlu askerlik yapacağını duyurmuştu.

2024’te askere giden 4 bin 700 kişinin yaklaşık yüzde 25’i kadındı. Mevcut koşullarda dört ay olan askerlik süresiyse erkekler ve kadınlar için 11 aya çıkarıldı.

Danimarka Kraliyeti’nin açıklamasına göre bu yaz lise diplomasını almaya hazırlanan 18 yaşındaki Prenses Isabella da kadınlara zorunlu askerlik uygulamasıyla Muhafız Süvari Alayı’nda 11 ay askerlik yapacak.

Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary’nin kızı Isabella’nın ağustosta askere gideceğini belirten kraliyet, prensesin ülkede askerlik yapan ilk kadınlar arasında yer alacağını vurguladı.

Ulusal basın prensesin beş ay temel, altı ay da operasyonel eğitim alacağını aktardı.