Devrim Muhafızları, yarından itibaren bölgedeki ABD şirketlerini hedef alacaklarını duyurdu.

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nda 32. güne girildi.



İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran’daki saldırılar ile suikastlarda rol oynadığını öne sürdüğü ve Google ve Microsoft'un da aralarında olduğu 18 ABD şirketini çarşamba gününden itibaren hedef alacağını duyurdu.

Saldırı uyarısında bulunan Devrim Muhafızları yayımladığı hedef listesinde, "Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing" isimli firmalara yer verdi.

Devrim Muhafızları ayrıca, söz konusu şirketlerin çalışanlarına can güvenlikleri için iş yerlerinden ayrılmaları gerektiği uyarısında bulundu.

PEZEŞKİYAN: SAVAŞI SONLANDIRMAK GEREKLİ İRADEYE SAHİBİZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, saldırıların tekrarlanmaması için gerekli güvenceler sağlanırsa savaşı sonlandırmak için gerekli iradeye sahip olduklarını söyledi.

TRUMP: GİDİN PETROLÜNÜZÜ KENDİNİZ ALIN

ABD Başkanı Donald Trump, Truth üzerinden paylaşım yaparak Hürmüz krizine değindi. Trump, “Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan tüm ülkeler, örneğin İran'ın başsız bırakılmasına karışmayı reddeden Birleşik Krallık. Size bir önerim var, Birincisi, ABD'den satın alın, bol miktarda bizde var. İkincisi, biraz cesaret toplayın, Boğaz'a gidin ve alın! Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerekecek. ABD artık size yardım etmeyecek, tıpkı sizin bize yardım etmediğiniz gibi. İran esasen yerle bir edildi. Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın!” ifadelerini kullandı.

Trump bu mesajın ardından ikinci bir açıklama daha paylaştı. Fransa'yı hedef alan Trump, Fransa'nın İsrail'e giden askeri malzeme yüklü uçakların Fransız toprakları üzerinden uçmasına izin vermediğini söyledi. "Fransa, "İran Kasabı" olarak bilinen ve başarıyla etkisiz hale getirilen kişiye karşı hiç yardımcı olmadı. ABD bunu unutmayacak!" dedi.

Trump, New York Post'a yaptığı açıklamada İran savaşının çok sürmeyeceğini, ABD ayrılınca Hürmüz Boğazı'nın otomatik olarak açılacağını söyledi.

İNGİLTERE'DEN ORTADOĞU'YA ASKERİ TAKVİYE

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, müttefiklerini İran saldırılarına karşı korumak için Ortadoğu'ya daha fazla hava savunma sistemi ve asker göndereceklerini duyurdu. Healey, “Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt'e yeni hava savunma sistemleri konuşlandıracağız” dedi.

HEGSETH: ORTA DOĞU'DAKİ BİRLİKLERİ ZİYARET ETTİM

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hegseth, geçtiğimiz haftasonu Orta Doğu'da bulunan Amerikan birliklerini ziyaret ettiğini açıkladı. “Zafere yakınız” ifadesini kullanan Hegseth, ABD'nin İran'dan daha çok fazla seçeneğinin olduğunu söyledi ve “Önümüzdeki günler belirleyici olacak” dedi. Amerikan Savunma Bakanı, geçtiğimiz 24 saatin İran'ın savaş boyunca en az füze fırlattığı gün olduğunu söyledi ve “İran akıllıysa anlaşırlar. Yeni İran rejimi bir öncekinden daha akıllı olmalı. Trump anlaşmaya istekli. İran anlaşmazsa savaş daha yoğun şekilde devam edecektir." dedi. Savunma Bakanı Hegseth, İran ile görüşmelerin güçlü şekilde sürdüğünü söyledi, “Biz anlaşmak istiyoruz, eğer olmazsa devam etmeye hazırız.” dedi. Hegseth olası kara harekatı konusunda da, “Hiçbir seçeneği gözardı etmiyoruz, düşmana ne yapıp yapmayacağımızı söyleyecek halimiz yok. İran'da öngörülemez olmamız çok önemli. Savaş 4, 6, 8 yada herhangi bir sayıda haftada devam edebilir de bitebilir de. ” ifadelerini kullandı.

NATO konusunda da Hegseth, “Karar başkana aittir, yanınızda olmayan ülkelerle ittifak olmaz.” diye konuştu.

Basın toplantısında söz alan ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD'nin İran'a ait 150'den fazla gemisini vurduğunu söyledi. Caine, İran'ın askeri kapasitesinin imhasına devam edildiğini savundu ve ABD birlikleri oradayken İran'ın diplomasiyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine

İRAN'DA ARITMA TESİSİ VURULDU

İran Sağlık Bakanlığı, Keşm Adası'ndaki bir tuzlu su arıtma tesisinin saldırılar sonucu hizmet dışı kaldığını ve kısa vadede onarımın mümkün olmadığını açıkladı.

İran hükümet sözcülüğü de, ABD-İsrail ortak saldırısının başlamasından bu yana İran'da 249 kadın ve 216 çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. Bu çocukların arasında 5 yaşın altında 17 çocuk da bulunduğu ifade edildi.

Bir İsrail askeri sözcüsü, "İsrail ordusunun önümüzdeki haftalar boyunca operasyonlara devam etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

İTALYA'DAN ABD UÇAKLARINA İZİN YOK

Reuters, İtalya'nın, ABD uçaklarına Orta Doğu operasyonları için Sicilya'daki üssü kullanmasına izin vermediğini duyurdu.

Buna göre, "bazı ABD bombardıman uçaklarının" Orta Doğu'ya gitmeden önce doğu Sicilya'daki Sigonella Hava Üssü'ne iniş yapmasının planladığını ancak Roma'dan gelen talimatla bu izinlerin verilmediği belirtildi. İtalyan Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ABD POLONYA'DAN PATRIOT İSTEDİ, POLONYA VERMEDİ

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD'nin Polonya'da bulunan bir Patriot füze bataryasını Orta Doğu'ya konuşlandırmayı istediğini ancak Polonya'nın bunu reddettiğini belirtti.

Kosiniak-Kamysz, Patriotların Polonya hava sahasını ve NATO’nun doğu kanadını korumaya devam edeceğini ve herhangi bir yere naklinin olmayacağını söyledi.

RUSYA: ABD NORMALLEŞME İSTEMİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Orta Doğu krizi daha geniş bir çatışmaya dönüşebilir.” diye konuştu. Lavrov, çatışmaların ve rejim değişikliklerinin “petrol ve doğal gaz kaynakları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için” yapıldığını söyledi ve “ABD ve İsrail, İran ve komşuları arasında normalleşmeyi istemiyor” ifadelerini kullandı.

İSRAİL LÜBNAN'DA SINIR YAKINLARINDAKİ KÖYLERİ YIKACAK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Güney Lübnan'da İsrail'in bir tampon bölge oluşturacağını ve Litani Nehri'ne kadar olan tüm bölge üzerinde kontrol sağlayacaklarını açıkladı. Katz, Güney Lübnan'da tahliye edilen 600 bine yakın bölge sakininin “Kuzey İsrail'de yaşayanların güvenliği garanti altına alınana kadar” geri dönemeyeceğini söyledi. İsrailli bakan ayrıca İsrail'in Lübnan'da sınır yakınlarındaki köyleri de yıkacaklarını açıkladı.

Lübnan'da İsrail saldırılarından dolayı 2 Mart'tan bu yana 1268 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lübnan sınırında bekleyen İsrail tankları ve askerleri

TRUMP ÇIKIŞ YOLU MU ARIYOR?

Savaştan çıkış yolu arayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı kapalı olsa dahi İran'a yönelik askeri harekatı sonlandırmaya ve boğazı açmaya yönelik operasyonları ileri bir tarihe bırakmaya hazır olduğu öne sürüldü. Wall Street Journal'ın hükümet yetkililerine dayandırdığı iddiaya göre Trump, Hürmüz kapalı kalsa dahi çekilme isteğini kurmaylarına iletti.

Çatışmanın, kendisinin belirlediği 4ila 6 haftalık takvimi aşacağını değerlendirdiği öne sürülen Trump'ın öncelikli hedefinin İran donanmasını ve füze stoklarını etkisiz hale getirmek olduğunu, ardından diplomatik baskı aşamasına geçilerek askeri faaliyetlerin azaltılacağı belirtildi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, askeri operasyonların haftalar içinde tamamlanacağını savunurken,, boğazın yeniden ticarete açılması sorumluluğunun Avrupa ve Körfez müttefiklerine bırakılabileceği veya çok uluslu bir güçle çözülebileceği ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması küresel ekonomiyi sarsarak ABD ham petrol fiyatlarının 2022'den bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıkmasına neden olurken, Hazine Bakanı Scott Bessent mevcut durumun şimdilik idare edilebildiğini savundu.

KÖRFEZ'DE ATEŞ DURMUYOR

Körfez'de İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor. İran'ın geniş çaplı füze saldırılarında Dubai ve Kuveyt’te yaralanmalar ve tanker yangınları çıktığı belirtildi. İran parlamentosu, dünya petrol arzının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere harç uygulanması ve ABD ile İsrail gemilerinin tamamen yasaklanması yönünde karar aldı. Savaşın diğer cephelerinde Lübnan’da dört İsrail askeri ve iki BM barış gücü görevlisi hayatını kaybetti.

Tahran’da yeni patlamalar ve elektrik kesintileri yaşanırken, İsrail ordusu Kudüs’te yankılanan sirenler eşliğinde bu saldırılara karşılık verdiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın sanayi tesislerini ve silah endüstrisini hedef alarak askeri amaçlarının yarısından fazlasına ulaştıklarını belirtti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 121 kişinin yaralandığını ve İran'la savaşın başlamasından bu yana toplam yaralı sayısının 6 bin 131'e ulaştığını açıkladı.

İran'ın Merkezi eyaletinde yerleşim bölgelerine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı duyruldu. İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre, ABD-İsrail, gece Merkezi eyaletinin Mehallat ilçesinde yerleşim birimlerine saldırı düzenledi.

İran'ın misillemesi nedeniyle başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.