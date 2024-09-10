Girne - Değirmenlik anayolunda saat 15.00'de meydana gelen kazada yaşamanı yitiren kişinin Choudhary Munır Hussaın (E-59) olduğu açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne - Değirmenlik Anayolunun 12-13 kilometreleri arasında, Lefkoşa‘da sakin Hussain, yönetimindeki VS 873 plakalı kamyonet araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada yolun gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve karşıdan Girne istikametine doğru seyreden Noyon Ali (E-34) yönetimindeki SZ 021 plakalı kamyonun önünü tıkadı. İki aracın çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.