Cyprostyle Education Center Olarak Yaşlılarımızı Unutmadık!

Yaşlı bireylerin bakımı emek ve sabır gerektiren önemli bir görevdir onlara saygı göstermek ihtiyaçlarını anlamak ve keyifli bir yaşam sürmelerini sağlamak hepimizin görevidir. Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Cyprostyle Education Center İşbirliği ile Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezine Kıbrıs Profesyonel Tarzda Eğitim Merkezi olarak öğrencilerimiz ve hocalarımız ile 13 Aralık Çarşamba günü ilk yılımızda ilk sosyal sorumluluk projemizi gerçekleştirdik!! Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette yaşlılarımıza saç sakal kesimleri, tırnak, el ve ayak bakımları, saç boyaları ve güzellik bakımları bölümleri ile ilgili öğrencilerimiz tarafından hocalarının kontrolünde hassasiyetle gerçekleştirildi. Cyprostyle Education Center olarak M.E.B Onaylı Saç ve Güzellik Eğitim Merkezimizde Adanın en profesyonel ekibi ile eğitim vermeye ve kaliteli elemanlar yetiştirmeye mesleklerini belgelendirmelerine yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz