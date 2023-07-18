Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex), 2022-2023 sezonunda valensiya üreticilerinden satın alınan paketleme ve ihracat kalitesindeki ve sıkmalık valensiya ürünlerin ödemelerinin yarın itibarı ile TC Ziraat Bankası Güzelyurt Şubesi’nden yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Cypfruvex’ten yapılan açıklamada, Yönetim Kurulunun belirlediği ve ilan ettiği alım fiyatlarına göre, sıkma (usare) tesislerinde değerlendirilen valensiya ürün alacağı olan üreticilerin yarın kimlikleri ile TC Ziraat Bankası Güzelyurt Şubesi’ne müracaat etmeleri istendi.

Valensiya paketleme ihracat kalitesinde, üreticilerden sözleşme karşılığı satın alınan ürünlerin kalan alacaklarının yüzde 50’sinin de ödenmeye başlayanağı kaydedilen açıklamada, üreticilerin kimlikleri ile TC Ziraat Bankası Güzelyurt Şubesi’ne müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, 2022-2023 narenciye sezonunda, üreticilerden satın alınan ürünlerin kesimini yapan kontraktörlerin, kendi keserlerin, bahçe taşımasını yapan nakliyecilerin, malzeme tedariki yapan iç ve dış piyasa paydaşlarının ödemelerinin ise cuma günü itibariyle yapılacağı bildirildi.