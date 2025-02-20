Sergi 2 Mart’a kadar salı - pazar günleri arasında 09.30 – 17.00 saatleri arasında açık kalacak.

Sergide altısı Kıbrıslı Rum ve altısı Kıbrıslı Türk olmak üzere hem tanınmış hem de yeni yetişen çeşitli Kıbrıslı seramikçilerin eserleri yer alıyor.

DAÜ-SEN: “DAÜ’de Suçlama Oyunu Oynama Lüksümüz Yoktur” DAÜ-SEN: “DAÜ’de Suçlama Oyunu Oynama Lüksümüz Yoktur”

Sergide yer alan ve seramikleri satışa da sunulan sanatçılar şunlar:

“Elysia Athanatos, Christiana Charalambous, Sinem Ertaner, Vedia Okutan Gaydeler, Oya Güryel, Yılmaz Kastanbollu, Eser Keçeci, Celia Potoudis Macpherson, Anastasia Lambaski Onisiphorou, Panayiotis Pasantas, Mümine Özdemirağ Yağlı, Alexandros Yiorkadjis.”

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