Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın, “Siyasal parti gruplarına sürekli komitelerde düşen üyeliklere ilişkin kararı” uyarınca siyasal parti gruplarının komite üyeliği adaylarını gösteren liste şöyle:
“I. Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plân Komitesi: (5 üye)
UBP grubunu temsilen Resmiye Eroğlu Canaltay, Hasan Küçük ve Alişan Şan. CTP grubunu temsilen Erkut Şahali ve Salahi Şahiner.
II. Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler Ve Savunma Komitesi: (5 üye)
UBP grubunu temsilen Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk. CTP grubunu temsilen Ürün Solyalı ve Ongun Talat.
III. İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi: (5 üye)
UBP grubunu temsilen Sunat Atun, İzlem Gürçağ Altuğra ve Ahmet Savaşan. CTP grubunu temsilen Devrim Barçın ve Filiz Besim
IV. Dilekçe ve Ombudsman Komitesi: (7 üye)
UBP grubunu temsilen Fırtına Karanfil, Ali Pilli, Alişan Şan ve Emrah Yeşilırmak. CTP grubunu temsilen Biray Hamzaoğulları, Salahi Şahiner ve Teberrüken Uluçay.
V. Sayıştay Komitesi (5 üye):
UBP grubunu temsilen Fırtına Karanfil, Ali Pilli ve Emrah Yeşilırmak. CTP grubunu temsilen Sami Özuslu ve Teberrüken Uluçay.”