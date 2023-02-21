Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, milletvekilleri güncel konuşmalar yapıyor.

Bu bölümde ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy aldı.

Akansoy

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Protokolü Üzerine” konusunda güncel konuşma yaptı.

Akansoy, protokolün konusunu okuyarak, bilişim yapısının güçlendirilmesi ve ilgili hizmet binalarının yapılması amacının hedeflendiğini söyleyerek, protokolün maddelerine, amacı ve içeriğine yönelik değerlendirmede bulundu.

Akansoy, bir miktar personelin Türkiye’deki Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından ve sosyal hizmet merkezinden oluşturulacağının protokolde yer aldığını söyleyerek, bu personel ekibinin 6 ay süreyle mi yoksa binalar yapılıncaya kadar mı görevlendirileceğinin tam olarak belli olmadığını belirtti.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin görevlerinin yasayla belirlendiğini, verimli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Akansoy, personel eksikliği olduğu, müdürünün belirlenmediği gibi sorunlar bulunduğunu dolayısıyla bilişim ve bina yönünden Türkiye’den destek ve yardımın normal olduğunu ancak yetkilerinin alınması ve yeni yapı oluşturulmasının kurumsal yapıyı zayıflatacağını ve sosyal değerleri sarsabileceğini söyledi.

Akansoy, bu durumun “üzüntü verici olduğunu” belirleterek, protokolün geri çekilmesi veya düzeltilmesi talebinde bulundu.

-“İradeyi teslim etmek üzere yapılmış bir protokol... tarafımızdan kabul edilemez"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın TC Büyükelçiliğinin yaptığı yardımlar konusunda bilgi sahibi olması gerektiğini belirten Akansoy, “Bu protokol iradeyi teslim etmek üzere yapılmış protokoldür ve tarafımızdan kabul edilemez bir protokoldür” dedi.

Akansoy, daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “En üst akıl Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmamızı ifade ediyor” açıklamalarını eleştirerek, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olduğunu, bu haklardan vazgeçilmeyeceğini, irade, demokrasi, hukukun üstünlüğüne inanan birinin bu açıklamayı yapamayacağını söyledi.

Akansoy, Kıbrıs Türk halkının üst aklının Kıbrıs Türk halkı olduğunu belirtti.

Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bir ay önce Aile Sosyal Hizmet Bakanı ile bir protokol imzalandığını, içeriğinin bir yıllık olduğunu söyleyerek, protokolün işbirliği içerdiğini belirtti.

Taçoy, bilişim alanında destek sağlanarak yapılacak sosyal yardımlar ve burslarla ilgili süreçlerin daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasının sağlanacağını, buna yönelik sosyal hizmet binası yapılacağını, bu binalarda ise Sosyal Hizmetler Dairesi personelinin görev yapacağını kaydetti.

Protokolün çift uyruklulara yönelik durumunun sorgulanması ve bu gibi alanlarda işbirliğini içerdiğini kaydeden Taçoy, saha ziyaretlerine ilişkin maddenin de yardım için başvuran kişiye yönelik araştırmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmasını öngördüğünü belirtti.

Taçoy, oluşturulacak sosyal masada görevlendirilecek personele bütünleşik bilgi sistemi kullanmak için yetki verileceğini ifade etti.

Aile desteği ve yardım masası anlaşmalarının yıllar önce imzalandığını söyleyen Taçoy, hizmetin daha iyiye gitmesi için protokolün imzalandığını belirtti.

Lapta Huzur evi, çocuklara yönelik Sevgi Evi, engelli yaşam evi konusunda çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Taçoy, Engelli Yaşam Evi’ne hırsız girdiğini ve milyonlarca liralık hasara uğratıldığını gecikmenin nedeninin de bu olduğunu ifade etti.

-"Sosyal Hizmetler Dairesi'nin kapatılması söz konusu değil"

Bu yapılanların Sosyal Hizmetler Dairesi uhdesinde olduğunu, dairenin kapatılmasının söz konusu olmadığını belirten Taçoy, hedeflerinin bakanlığın kayıtta olmayan veya kontrol edilmeyen gücü yazılımla desteklemesini sağlamak olduğunu, sosyal yardıma ilişkin dilekçelerin incelenmesinde personel sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Taçoy, aile destek programlarının da yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etti.

Kadın Sığınma Evi’nin Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülmesinin de gündemlerinde olduğunu dile getiren Taçoy, bu konuda belediye ve bakanlığın birlikte çalışabileceğini, işbirliği yapılabileceğini kaydetti.

Taçoy, Çağlayan Çocuk Yuvası’nın boşalacağını, oranın kullanımına ilişkin de çalışmalar içinde olduklarını ifade etti.

Kalkanlı Huzur Evi dahil yasaların ve verdiği yetkilerle ilgili bazı konularda eksikler bulunduğunu dile getiren Taçoy, çalışmaların bir noktaya gelmesinin ardından muhalefet ve ilgililerle paylaşılacağını belirtti.

Meclis’te yapılan konuşmalarda makamlara yönelik “aklın a’sı” gibi sıfatların kullanılmasını “kabul edemeyeceğini” dile getiren Taçoy, şu anda devletin adının değiştirilmesine ilişkin bir durum olmadığını, buna karar verecek olanın da halk olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Taçoy, Meclis’in buna muktedir olduğunu ifade etti.

Dünkü depreme değinen Taçoy, KKTC’de yapılan inşaatların nasıl yapıldığı, dirayetinin ortada olduğunu söyleyerek, mimar ve mühendislerin yaptıkları işleri örnek göstererek, halka müsterih olmaları çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

-Solyalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, “Deprem Sonrası Samimiyet, Şeffaflık ve Güven” konulu güncel konuşma yaptı.

Solyalı, deprem felaketinde aile bireylerini kaybedenlere başsağlığı diledi, acılarını paylaştığını vurguladı. Tarif edilemez acıların yaşandığı bir dönemden geçtiklerine işaret eden Solyalı, ailelere sabır diledi, deprem bölgesinde bire bir gidip çalışan, bağış yapan herkese teşekkür etti. Solyalı, özellikle orada bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, “Duygularımız ortak, büyük üzüntü içindeyiz” dedi.

Solyalı, depremde can kaybının ve hasarın çok büyük olduğunu, ancak böyle bir dönemde Güney’den gelen insani yardımın kabul edilmediğini kaydetti, bu konuda bazı yetkililere eleştirilerde bulundu, bunları “insanlık suçu” olarak niteledi.

Ülkenin en büyük sorununun son dönemde güven sorunu olduğunu ifade eden Solyalı, vatandaşların, mali kaynakların nereye harcandığını bilmediğini, güven duymadığını, bu yüzden bu konuda vatandaşlara yansıtılacak güvenin önemine işaret etti. Solyalı, ülkeye girişler, yardımlar, bağışlar konusunda da bunun böyle olduğunu işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir felaket yaşadığını, acıları paylaştıklarını ifade eden Solyalı, ancak “İmar Barışı” altında yapılan büyük imar affına işaret ederek, eleştirilerde bulundu, denetimden bilimden uzak davranıldığını kaydetti.

Solyalı, depremde yaşanan felaketle ilgili hukuki süreci yakından takip ettiklerini, suçlu, hatalı herkesin yargı önüne çıkarılması için her türlü mücadeleyi vereceklerini ifade ederek, Meclis’te kurulan komitenin de görevinin bu anlamda çok önemli olduğunu belirtti.

“Yaşam hakkının” en önemli anayasal hak olduğuna işaret eden Solyalı, hükümetin Meclise taşıdığı imara yönelik yasa değişikliklerini eleştirdi.

Solyalı, hükümetin önce kendinden başlayarak, ülkeye vatandaşlara güven vermesi gerektiğine işaret etti, ona göre herkesin elini taşın altına koymaktan kaçmayacağına inanç belirtti.

-Öztürkler

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, önemli bilgiler veren Solyalı’ya katkı koymak adına söz istediğini ifade ederek, böylesi dönemlerde paylaşımın, koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Öztürkler, hükümet olarak çok samimi bir şekilde çalıştıklarını, halka güven vermek adına çalışmaları sürdürdüklerini anlattı. Öztürkler, kesintilerle ilgili yapılan çalışmalar yanında bireysel çalışmalar da yaptıklarını, fedakarlıktan kaçmadıklarını, bunları da basınla paylaşmadan yaptıklarını söyledi.

-Candan

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan da, “Yeni İsiaslar Olmasın” konulu güncel konuşma yaptı. Candan, “Başka çocuklarımız, vatandaşlarımız, insanlar ölmesin” dedi, depremlerde yeni can kayıplarının olmaması için gereken tüm önlemlerin alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Candan, konuşması sırasında Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren çocuklar ile vatandaşların fotoğraflarını göğsüne astı, enkaz alanında yer alan çalışmalara katılan, her türlü destek veren herkese teşekkür etti.

Rant ve para hırsı uğruna bir çok insanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Candan, ülkede Güney’den gelen yardımların engellendiğini savundu, eleştirilerde bulundu, bu konuda “sınıfta kalındığını” söyledi.

Doğal afetlerde yardımlaşmanın ve hızlı davranmanın önemine işaret eden Candan, ülkede de benzeri tehlikelerin olabileceğini, o yüzden gecikmeden gereken adımların atılmasının, denetimlerin önemine vurgu yaptı. “Bu işlerin şakası yoktur” diyen Candan, KKTC’de arama kurtarma ekiplerinin geliştirilmesi yanında, bina güvenliğine de önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede bu yöndeki çalışmalarla ilgili bundan böyle daha hassas olacaklarını ifade eden Candan, ülkede yaşayan herkese bina güveninin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Deprem felaketi ile ilgili yaşananların acıların çok taze olduğunu ifade eden Candan, bu konuda yürütülecek hukuki süreçle ilgili hiçbir şüpheye yer bırakmadan çalışılması gerektiğini belirtti.

-Çolakoğlu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu da, “6 Şubat Sonrası” konulu güncel konuşma yaptı. Çolakoğlu, 6 Şubat’ın Kıbrıs Türk halkı ve Gazimağusa halkının dönüm noktası olduğunu, çok büyük bir ailenin acısı olduğunu ifade etti, “Gazimağusa için savaş dönemi sonrası en büyük yıkım, en büyük acı olduğunu” vurguladı.

Çolakoğlu, yaşamlara mal olan bina ile ilgili sürecin yakından takipçisi olacaklarını ifade ederek, ülkede yapılacak bilimden uzak imar değişikliklerine sonuna kadar karşı duracaklarını kaydetti, okullarda, sağlık binalarında güven, ülkede insana çevreye saygı içinde bir yapılaşma istediklerini söyledi.

“Çolakoğlu, olan bitenden, yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Çolakoğlu, ülkede afetlere yönelik eğitimlere de önem verilmesi gerektiğini ifade ederek, toplumda afetlere karşı bir bilinç olmadığını veya ne yapacağını bilmediğine işaret etti, geç kalınmadan bu bilincin yerleşmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Çolakoğlu, bu acıda Türkiye ile ortak olduklarını belirterek, arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti, ailelere başsağlığı diledi.

-Besim

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim de, “Depremzedelerin Sağlığı, Sağlık Alt Yapılarımız ve Sağlık Hizmetlerimizin Planlanması” konulu güncel konuşma yaptı. Besim, çok büyük bir felaket yaşandığını, çok büyük acı yaşandığını ifade ederek, yaşamını yitiren herkese rahmet, ailelere sabır diledi, yüreklerinin artık yaralı olduğunu, bu acının unutulmayacağını kaydetti.

Besim, acıların geçmeyeceğini ancak hayatın da devam ettiğini ifade ederek, ülke için milat olan 6 Şubat’a yönelik toplum sağlığına işaret etti.

Besim, özellikle ülkeye gelen depremzedelere değinerek, bu insanlarla ilgili kayıt, muayene, yerleşme gibi planlamanın ne olduğunu sordu, uyarılarda bulundu.

Besim, ülkede hastanelerin yapı güvenliğinin önemine işaret ederek, belki de bu dönemde en büyük önlemlerin buralarda alınması gerekliliğine değindi. Ülkede ilaç sıkıntısına da değinen Besim, daha da büyüyecek bu krizi iki toplumlu sağlık komitesinin gündemine getirilmesi gerektiğini kaydetti. Besim, ülkede öncelikler olan sağlık, okul gibi konuları birlikte ülke kaynaklarını iyi kullanarak yapabileceklerini söyledi.