Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak.

Yasama göreviyle saat 10.00’da toplanacak Genel Kurul’un gündeminde, “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Değişiklik)Yasa Tasarısı” ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Tasarıya ilişkin raporu ile “Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik)Yasa Önerisi” ve İdari,Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin öneriye ilişkin raporu bulunuyor.

Genel Kurul’un yarınki birleşiminde güncel konuşmalara da yer verilecek.