Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00’de toplanan Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan “2023 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile Genel Uygunluk Bildirimi” ve “Faiz Farkı Fonunun 31 Aralık 2023 İtibariyle Gelir - Gider Dökümüne İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı.

Komite, “Faiz Farkı Fonunun 31 Aralık 2023 İtibariyle Gelir - Gider Dökümüne İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. Toplantıya davetli olarak, Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi ve Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi'nden yetkililer katıldı.

Sayıştay Komitesi daha sonra, “2023 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2023 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı Genel Uygunluk Bildirimi”ni oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığından yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantıya Komite Üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Ali Pilli katıldı.