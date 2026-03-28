Önünde seyreden scootere çarpan araç sürücüsü tutuklandı, scooter sürücüsü yaralandı...
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu pazartesi toplanacak.
Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.
Genel Kurulun gündeminde, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin, Orta Doğu’daki savaş ile bölgedeki olağanüstü koşulların ekonomide yaratabileceği etkileri doğrultusunda hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin düzenlemeler içeren değişiklik yasa tasarılarına ilişkin raporları yer alıyor.
Genel Kurulda ayrıca, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de yapılacak.