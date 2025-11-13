Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen 1 Milyar 442 Milyon 904 bin TL’lik Cumhuriyet Meclisi bütçesi, 599 Milyon 400 bin TL azalışla 843 Milyon 504 bin TL olarak oy çokluğuyla onaylandı. Bütçe rakamındaki düşüş, dijitalleşme projesi kalemindeki değişiklikten kaynaklandı.

-Şahiner

Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner konuşmasında, bütçedeki kalemlerle ilgili sorular sordu.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ise, su kullanımı ve elektrik ücretleri konusunda eski bina ile yeni bina arasındaki farklar hakkında bilgi verdi. Öztürkler, bütçenin yeni meclis binasının giderlerine göre hazırlandığını söyledi.

-Barçın

Komite Üyesi Devrim Barçın’ın, akaryakıt giderleriyle ilgili sorusu üzerine Meclis Başkanı Öztürkler, son bir buçuk iki ayda devlet kurumlarının araç noktasında yetersiz olduğunu ifade ederek, Yüksek Mahkeme ve YÖDAK’a araç konusunda destek verildiğini söyledi. Öztürkler, tasarrufa “hayır” demeyeceğini ancak bunların da göz önünde bulundurulmasını istedi.

-Fırat

Komite Başkan Vekili Salahi Şahiner’in, sigorta giderleriyle ilgili sorusuna yanıt veren Genel Sekreter Seral Fırat ise, yeni binanın sigortalanmasıyla ilgili işlemlerin başlatıldığını söyledi, “Giderdeki artış bu yüzdendir” dedi.

Yeni bina nedeniyle geçen yıla göre kalemlerde artış olduğunu dile getiren Fırat, hizmet alımı kaleminde de bu yüzden artış olduğunu belirtti. Fırat, bahçe temizliği ile ilgili rakamları da paylaştı.

-Barçın

Komite Üyesi Devrim Barçın ise, “Temizlik şirketinde, temizlik işi yapmayıp Meclis’te çalışan var mı?” diye sordu.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Öztürkler ise, temizlik yapan kişilerin yeri geldiğinde odacılık ve şoförlük de yaptığını, törenlerde halıları taşıdığını anlatarak, “Yeni binanın ihtiyaçları karşılayacak noktada bu arkadaşlar çalışıyorlar” dedi. Öztürkler, ancak bu kişilere memurların görev ve sorumluluklarını yüklemediklerini kaydetti.

-Barçın

Komite Üyesi Devrim Barçın ise, yasaya uygun istihdam yapılmasını istedi.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu da, binanın gereğinden büyük olduğunu dile getirerek, temizlik işçisi olarak alınan emekçilerin arasında huzursuzluk olduğunu söyledi. “Bu huzursuzluk devam ettirilemez” diyen Özuslu, bu işin ötelenmemesini istedi. Özuslu, taşeronun yapabileceği görevlerin yasalarla belli olduğunu belirtti.

-Şahiner

Komite Başkan Vekili Salahi Şahiner’in, dijitalleşme projesi hakkındaki kalemle ilgili sorusu üzerine, Genel Sekreter Seral Fırat, kütüphanedeki arşivlerin dijitalleştirileceğini ve siber saldırılara karşı korunacağını söyledi.

-Küçük

Komite Üyesi Hasan Küçük ise, dijitalleşme adına yapılacak pratik çözümler olduğunu belirterek, söz konusu kalemin çok yüksek olduğunu dile getirdi.

-Özdenefe

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise, fiziksel arşivin derhal eski binadan yeni binaya taşınması gerektiğini vurguladı ve söz konusu proje için ayrılan kalemin yüksek olduğunu yineledi.

-Uluçay

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise, proje olarak belli miktarın öngörülmesi gerektiğini, yedek ödeneklerden bunun karşılanamayacağını belirtti.

- Dijitalleşme projesi kaleminde değişiklik...

Konuşmaların ardından dijitalleşme projesiyle ilgili 600 Milyon TL olarak öngörülen kalemin, 600 bin TL olarak değiştirilmesi önerildi. Öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis’in bütçe ödeneği 843 Milyon 504 bin TL olarak oy çokluğuyla onaylandı ve bugünkü görüşmeler tamamlandı.

Komitede yarın, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Hukuk Dairesi, Ombudsman ve Sayıştay bütçeleri görüşülecek. Toplantı saat 10.00’da başlayacak.