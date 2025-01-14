Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük′ün 41.inci ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri, doktor, gazeteci ve siyasetçi kimliğinin yanı sıra birçok alanda değerli hizmetleri olan Dr. Fazıl Küçük′ü 41.inci ölüm yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

Dr. Küçük’ün Kıbrıs tarihine yön veren, dönemin önde gelen isimleri ve dava arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs Türk halkının kaderini çizen öncü bir isim olduğunu vurgulayan Öztürkler, “Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk toplumunun varoluşu için umutsuzluklarla dolu acı ve karanlık günlerin yaşandığı dönemde ulvi bir görev üstlenerek örgütlenmenin, mücadelenin önemi ve gerekliliğini halkına anlatan, mücadele ruhunu topluma yansıtan başarılı bir lider olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Öztürkler, mesajının devamında şunları kaydetti:

“'Bütün mücadelemizin hedefi halkımızın menfaatlerini müdafaa etmektir’ ilkesiyle, halkından aldığı güç ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle onurlu bir varoluş mücadelesi veren Dr. Fazıl Küçük, daima halkı ile omuz omuza hareket ederek 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlanan bağımsızlık hareketine öncülük etmiştir. Onun ilkeleri, idealleri, dirayetli duruşu bizlere bıraktığı manevi mirastır.

Dr. Küçük’ün devletimizi yüceltmek uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak vermiş olduğu onurlu mücadele asla unutulmayacaktır. Onun bizlere emanet ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'ne her koşulda sonsuza dek sahip çıkacağımıza ve yaşatacağımıza söz verir, ebediyete irtihalinin 41. yılında bir kez daha saygı ve rahmetle anarım. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.”