Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Dairesi Hizmetleri Müdürü Dr. Vesile Erdoğan, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Sorumlusu Dr. Figen Gülen İnce ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği As Başkanı Dr. İlker İpekdal katıldı.

Toplantıda; mevsimsel gripler, virüsler ve hastalık semptomları ile ilgili genel bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca genel hijyen kurallarının hatırlatılması ve kurallara uyulmasının üzerinde duruldu, bireysel ve toplumsal olarak alınması gereken sorumluluklar ve önlemler ele alındı. Salgınlar sırasında alınması gereken önlemler kadar salgınlardan önce de alınması gereken önlemlerin gerekliliğine dikkat çekildi.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı tarafından mevsimsel griple ilgili geçen yıl ile bu yılın verileri paylaşıldı.

İstatistiklere göre geçen yıl ve bu yılın verilerinin aynı olduğu, ülkede her yıl görülenden farklı bir durum ve yoğun bir grip salgınının olmadığı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği tarafından da teyit edildi.

Ülkede geçmiş yıla göre grip vakaları ve gribe bağlı yoğun bakıma yatışlarda bir artış olmadığı bilgisi tüm katılımcıların bilgisine getirildi.

Risk gruplarının bu yıl geçmiş yıllara göre daha az aşı yaptırdığının konuşulduğu toplantıda mevsimsel gribe karşı aşılanmanın önemine dikkat çekildi.

Toplantı düzenlediği ve paydaşları bir araya getirdiği için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür edildi.