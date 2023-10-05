Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2023 – 2024 konser sezonunu açıyor.

Sezonun ilk konseri, 12 Ekim Perşembe saat 20.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Hoca’nın yönetiminde gerçekleşecek olan konserin solisti genç ve yıldızı her geçen gün daha da parlayan keman sanatçısı Deniz Şensoy olacak.

Orkestra konsere F.B. Mendelssohn’un Fingal Mağaraları eserini seslendirerek başlayacak.

Hemen ardından yine F.B. Mendelssohn’un en çok bilinen ve en çok çalınan mi minör keman konçertosunu orkestranın eşliğinde solist Deniz Şensoy seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında ise Orkestra, şef Ali Hoca yönetiminde F. Schubert’in 3. Senfonisini seslendirecek.

Açıklamada, konserin ücretsiz olup, halka açık olduğu kaydedildi.

Seyirci koltuklarındaki yerini almak isteyen sanatseverlerin mesai saatleri içinde 03922291762 numaralı telefonu arayarak yerlerini ayırtabilecekleri belirtildi