Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 8. yıl dönümü nedeniyle 30 Kasım’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde; 1 Aralık’ta da ODTÜ KKK Rauf Raif Denktaş Konser Salonu’nda konser verecek.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ali Hoca’nın yönetiminde gerçekleşecek konserlerde, Pamir Kolat (flüt), Ömer Berk Taraklı (klarnet) ve Doğa Yürümez (klarnet) de solist olarak yer alacak.

Her iki konser de saat 20.00’de başlayacak. Ücretsiz ve halka açık olan konserleri dinlemek isteyen sanatseverler mesai saatleri içinde 03922291762 numaralı telefonu arayarak yerlerini ayırtabilecekler.

Konser programında *S.Mercadante, Mi minör flüt konçertosu No.2; *F. Krommer, İki klarnet için konçerto No.1 Op.35 ve *J.Haydn, Re Majör 86.Senfoni, Hob. 1:86" yer alıyor.