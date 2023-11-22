Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Isparta’dan gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti. Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda gerçekleşen kabulde ilk konuşmayı, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Isparta Şarkikaraağaç İlçe Müdürü Aytuğ Kazancı yaptı.

Kazancı konuşmasında, 49 yıl önce Kıbrısın Türk yurdu kalabilmesi için adaya çıkan kahraman gazilerle böylesi bir ziyaret yapabilmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kendilerini kabul ettiği için Töre’ye teşekkür eden Kazancı, KKTC’nin 40ı’ncı kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

-Töre: “En büyük gücümüz Türkiye, Türk milleti ve Türk Oodusu”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise konuşmasında 20 Temmuz Barış Harekatının Kıbrıs Türk halkının yeniden doğuşu olduğunu vurguladı.

“Nefesimizi tuttuk, Mehmetçiğin gelmesini bekledik” diyen Töre, milli mücadele yıllarını anlattı.

Artık ayrılmanın söz konusu olmadığını, bu yola birlikte devam edileceğini ifade eden Töre, Cumhuriyeti yıkmak isteyenler olduğunu ancak bunun asla söz konusu olmadığını dile getirdi.

Töre konuşmasına “En büyük gücümüz Türkiye, Türk milleti illeti ve Türk Ordusu” sözleriyle son verdi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.