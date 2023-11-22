Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) eski Genel Sekreteri ve eski bakanlardan Salih Miroğlu ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından Özker Özgür’ün 18. ölüm yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Farklı siyasi anlayışta olsalar da bu iki güzel insan için her yıl yapılan anma törenleri, Kıbrıs Türk halkı için gerçek anlamda barış ve huzur içinde yaşamanın önemini göstermektedir.

Aynı partide siyaset yaptığımız, aynı argümanları savunduğumuz Dr. Salih Miroğlu’ndan çok şey öğrendik. Miroğlu’nun hitap kabiliyeti ve lider ruhu hepimizi etkiliyordu.

Özker Özgür ise Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü için Erenköy’de savaşmıştı.

Siyaset yaparken farklı görüşler savunabiliriz ama hepimizin ortak hedefi Kıbrıs Türk halkının bağımsız, özgür ve onurlu bir şekilde bu adada yaşamasını sağlamak olmalıdır. Sevincimiz de, kederimiz de, kaderimiz de ortaktır. Bazı ayrılıkları zenginlik sayarak, binlerce ortak yön olduğunun bilinci içinde; halk, vatan ve devlet söz konusu olduğunda birleşebilmemiz önemlidir.

Ülkemiz siyasi tarihinde iz bırakmış ve yıllarca Meclis çatısı altında, birlikte siyaset yaptıktan sonra aynı gün ebediyete intikal etmiş bu değerli kişileri rahmetle anar, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim"