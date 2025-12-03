Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs konusunda müzakere olsun diye müzakere istemediğini, çözüme ulaştıracak müzakere istediğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının adada iki kurucu ortaktan biri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının aleyhine olan hiçbir şeyin meşru görülemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman BRT'de programa katılarak canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Damla Soyalp’ın moderatörlüğündeki özel yayında gazeteciler, Hüseyin Ekmekçi, Canan Onurer, Rasıh Reşat ve Güven Arıklı’nın sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanlığında ilk bir ayını ve gündemi değerlendirdi.

-Vadedilen adımların hayata geçmesi...

Erhürman, göreve gelmesinin ardından geçen kısa süre içinde seçim döneminde vadedilen tüm adımların hayata geçirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, müzakere sürecine ilişkin dört maddelik metodoloji önerisini seçimden önce duyurduklarını anımsatarak, bu dört maddeyi ilk toplantıda tüm taraflarla paylaştıklarını, görüşme masası ve müzakere masası ayrımını netleştirdiklerini, 10 maddelik ilk öncelikli listeyi de bu çerçevede hazırladıklarını ifade etti.

Listede yalnızca Kıbrıs Türk tarafının lehine değil, her iki topluma fayda sağlayacak önerilerin bulunduğunu belirten Erhürman, Metehan Geçiş Kapısı örneğini verdi.

Kıbrıs Türk halkının adada iki kurucu ortaktan biri olduğunu vurgulayan Erhürman, “Kıbrıs Rum halkının bu adada ne kadar egemenlik hakkı varsa Kıbrıs Türk halkının da o kadar vardır. Kıbrıs Türk halkı, egemenlik haklarının ihlal edilmesine, görmezden gelinmesine, yok sayılmasına izin vermeyecektir. Biz bu adada iradesi tanınması gereken, iradesi kabul edilmesi gereken bir halkız.” dedi.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının aleyhine olan hiçbir şeyin meşru görülemeyeceğinin altını da çizdi.

-Tom Barrack'ın sözleri..

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Kıbrıs sorununu apseye benzetmesiyle ilgili olarak Erhürman, Kıbrıs sorunun uluslararası bir sorun olduğunu belirtti.

ABD’nin bölgedeki gücünün her geçen gün artığını kaydeden Erhürman, “Kıbrıs sorunu büyük resmin bir parçası olarak görünüyor. Sayın Barrack’ın aklında olan Kıbrıs sorununa çözüm bulunmazsa o büyük resim dediğimiz bölgesel resim sağlıklı bir şekilde tamamlamayacak…” dedi.

-Sert cevap..

Cumhurbaşkanı Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in adadan Türk askerinin çekilmesi ve garantörlüklerin kaldırılması yönündeki açıklamalarına ilişkin “yok hükmündedir” cevabının sert olduğu eleştiriler olduğuna da işaret ederek, “Evet sert bir laftır görmezden geldiğimi söylüyorum. Garantiler konusunda mecliste oy birliği ile alınmış kararımız vardır. İlk gün masaya bunu koyacaksak o masa yürümez.” diyerek yanıt verdi.

Güney Kıbrıs’ın Lübnan ile yaptığı anlaşmaya yönelik “Rum tarafının lehine öneriler var, Erhürman memnun olmalı” yorumlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının “yararlanıcı değil, iradesi tanınması gereken bir halk” olduğunu vurguladı

-Üç maddenin kabulü söylemleri...

Dört maddenin üçünün Hristodulidis tarafından kabul edildiği yönündeki haberlerle ilgili ise Cumhurbaşkanı Erhürman şunları kaydetti:

“Dört maddenin üçüne Hristodulidis tarafından teyit edildiğini masada duymadım. Zaten masa birbirimize cevap verme üzerine kurulu bir formatta değildi. Başbaşa görüşmede de ilk üç madde tamam bir madde olmaz demedi. Kısa süre sonra görüşeceğiz. Bana derse, 'üç maddeyi kabul ettim' 'siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlığı ve en az bir olumlu oyu müzakere masasına oturmadan kabul etti' diyebileceğim.”

-"Hristodulidis farklı bir şey söylemedi"

Erhürman, Crans Montana sonrası tarafların pozisyonunu ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in son açıklamalarını da değerlendirdi.

Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres’in “bu defa farklı olacak” sözlerine dikkati çekerek, “Ben de Kıbrıs Türk halkı adına farklı bir şey söylüyorum. 4 maddelik bir metodoloji önerisi yapıyorum. Ancak Hristodulidis farklı bir şey söylemedi” şeklinde konuştu.

Rum liderin Türkiye’nin büyük gücüne karşı tek başına denge oluşturamayacağını gördüğü için özellikle askeri konularda uluslararası anlaşmalar yoluna gitmeye çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum tarafının "Türkiye ile görüşmeye hazırız" yönündeki mesajlarına da tepki gösterdi.

Rum tarafının, Kıbrıs Türklerini yok sayan bir tavır sergilemeye çalıştığını, bunun ise kabul edilemez olduğunu belirten Erhürman gerçekliğin diplomasi ile değişebileceğinin altını çizdi.

-Dönüşümlü başkanlık..

Dönüşümlü başkanlık konusunun hayati önem taşıdığını belirten Erhürman, Crans-Montana sürecinde son gece yaşananları hatırlattı ve bu kez daha ilk günden netlik istediğini söyledi.

Kıbrıs sorununun artık çok daha geniş bir uluslararası resmin içinde bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, ABD–İsrail–Güney Kıbrıs– Yunanistan eksenindeki yakınlaşmanın bölgedeki dengeleri değiştirdiğini aktardı. Sürecin birçok aktörün uyum sağlaması gereken çok taraflı bir yapı olduğunu belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının uluslararası arenada piyon olarak görülmesine karşı olduklarını ifade etti.

-"AB Kıbrıs'ta çözüm istiyorsa.."

Erhürman, Avrupa Birliği’nin Great SeaInterconnector projesine kaynağını tekrar teyit ettiğine de işaret ederek, projenin fizibil olmadığını herkesin bildiğini söyledi ve “Avrupa Birliği Kıbrıs’ta çözüm istiyorsa bölgesel aktörleri de dikkate alarak projelerini geliştirmesi gerektir” dedi.

5+1 formatındaki görüşmelere ilişkin ise Erhürman, daha önce gerçekleştirilen toplantılarda konuların çözüme kavuşturulmadan toplantının dağıldığını bu nedenle 5+1’e gidilecekse birşeyleri başarmış ve iki toplum iradesini ortaya koyabilmiş şekilde gidilmesini istediğini söyledi.

Kıbrıs sorunu ve dış politikada Türkiye ile istişare edilmeden yürütülmeyeceğini belirten Erhürman, Cumhurbaşkanlığı görevi sürecinde istişarelerin son derece sağlıklı şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Erhürman, “İlk görüşmede her konuda hem fikiriz demek çok beklenen bir şey değildir. Ama iyi bir diplomasi süreci yaşadığımızı düşünüyorum” dedi.

-Ekonomiyle ilgili maddeler..

“Müzakere olsun diye müzakere istemiyorum. Çözüme ulaştıracak müzakare istiyorum” diyen Erhürman, ekonomik konularla ilgili de önemli mesajlar verdi.

“Ekonomi masasını oluşabilmiş değiliz henüz. 10 maddenin dört maddesi doğrudan doğruyu ekonomiyle ilgili maddeler.İlk adımlarını oradan atmaya çalıştık” diyen Erhürman, hayat pahalılığı meselesinin de görmezden gelinemeyeceğini ve ekonominin güneye doğru kaydığını söyledi.

-Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili açılımlar..

Taşınmaz Mal Komisyonu’yla ilgili açılımlar yapma hazırlıklarının sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bilgilendirmenin yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, Maraş konusunda ise şunları kaydetti:

“Maraş kapsamlı çözüm sürecinin içindeysek benim gözümde bütünlüklü çözümün parçasıdır. Giremediğimiz koşullarda Maraş çok önemli bir oyun değiştirici unsurudur.”

-Bozulan işleyiş..

Devlet düzeninin bozulmuş işleyişinin yeniden kurulması gerektiğine değinen Erhürman, yürütme, yasama ve Cumhurbaşkanlığı arasındaki ilişkilerin Anayasa çerçevesinde doğru zemine oturtulacağını söyledi.

İlahiyat Koleji protokolünün iki yıllık gecikmeyle Cumhurbaşkanlığı’na gelmesini örnek gösteren Erhürman, uluslararası anlaşmaların devletin itibarı açısından en başından istişare edilmesi gerektiğini kaydetti.