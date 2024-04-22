Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yazılı mesajında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği sizlerin ellerinden, sizlerin vizyonu ile şekillenecektir” vurgusunu yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ulusal egemenliğin, bağımsızlığın ve demokrasinin en güzel örneklerinden birisi olan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bu anlamlı günü coşkuyla kutlamanın gururunu birlikte yaşıyoruz.

Çocuklarımız, ülkemizin yarınlarıdır. Onların sağlıklı, mutlu ve güvenli bir ortamda büyümeleri, bizlerin en önemli sorumluluğudur. Bu nedenle, devletimizin ve milletimizin bütün imkanlarıyla çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Sevgili çocuklar, biz KKTC’de Türk ulusunun kopmaz bir parçasıyız. Türk olmakla övünüyoruz. Türk kimliği ve milli şuurunun yetişmesi noktasında milli eğitim bakanlığımız ve öğretmenlerimizin gayretleri büyük önem arzetmektedir.

Öğretmenlerinizle iyi münasebetler kurunuz, iyi eğitimler alınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği sizlerin ellerinden, sizlerin vizyonu ile şekillenecektir.

Kendinizi korumaya özen gösteriniz, aldığınız eğitime önem veriniz. Türkçeyi asla ihmal etmeyin, çok zengin bir dildir. Yeni kelimeler öğrenin, düzgün cümleler kurmaya çalışın.

Unutmayın ki başınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti vardır. Her alanda Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini alan ve Mavi Vatanda hızla güç kazanan bir KKTC.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu nice bayramlara ulaşmamızı dilerim.”