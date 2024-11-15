Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs’ın geleceğine dair adımların ele alınacağı genişletilmiş toplantıda federasyon ya da Crans Montana’da konuşulanların ele alınmayacağı, tarafların niyetlerinin ortaya konulacağı yönündeki açıklaması Rum basınında gündem oldu.

Gazeteler, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıldönümü kutlamalarının açılış konuşmasını yorumlu başlıklarla aktardı.

Fileleftheros haberi “New York’tan Mesaj Bekliyorlar… Tatar, Genişletilmiş Görüşmeyi Hazmetti Ama Çözüm Şeklinin Görüşülmesine Tepkili… BM’nin DiCarlo’nun Gelişiyle İlgili Ön Hazırlıkları Sürüyor, Tatar ,Federasyonun Görüşülmeyeceğini Öngörüyor” başlık ve spotlarıyla verdi.

Gazete, Rum yönetimi aralık ayı başlarında gerçekleşeceğine inandığı gayriresmi genişletilmiş görüşmenin hazırlıkları için BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Ada’ya gelişini beklerken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, genişletilmiş görüşmede federasyonun ele alınmayacağını söyleyerek “yine peşin hükümler verdiğini” savundu.

Kesin olan tek şeyin BM Genel Sekreteri’nin, geayriresmi genişletilmiş temaslarda bulunulacağı taahhüdü olduğuna dikkat çeken gazete, BM Genel Sekreteri Guterres’in, müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zemin arama temaslarıyla ilgili taahhüdünün BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephan Dujarric tarafından yeniden teyit edildiğini yazdı.

Habere göre, Dujarric, Guterres’in 15 Ekim’deki gayriresmi yemek sırasında anlaşıldığı gibi yakın gelecekte Kıbrıs’ın geleceğine dair adımların ele alınması için himayesi altında genişletilmiş gayriresmi bir görüşme öngördüğü ve bu konuda taraflara verdiği taahhüdün devam ettiğini söyledi.

Dujarric, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Ada’yı olası ziyaretiyle ilgili soruya karşılık da “halen açıklanabilecek bir tarih yok” cevabını verdi.

-Tatar'ın konuşması

Gazete devamla Cumhurbaşkanı Tatar’ın KKTC’nin 41’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle BRT’den yaptığı açıklamanın geniş özetini okurlarına aktardı.

Alithia, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamasını “’Genişletilmiş Görüşmede Federasyon Ele Alınmayacak’… Tatar: Tarafların, Ada’nın Geleceğiyle İlgili Niyetleri Ortaya Çıkacak” başlığıyla aktardı.

Haber Haravgi'de “Tatar: Genişletilmiş Toplantıda Federasyon Ele Alınmayacak… Sahte Devletin İlanının 41’inci Yıldönümü Kutlamaları 21 Pare Top Atışı İle Başladı”; Politis'te “Federasyon Başlığı Kalıcı Olarak Kapandı… Kıbrıs’ın ABD İle Askeri İş Birliği Tatar’ı Rahatsız Ediyor” başlığıyla yer aldı.

-Harmancı ve Pruncos'un buluşması

Politis ayrıca Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos’un BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart eşliğinde ara bölgeyi ziyaret ederek, diğer bölgelerden bağımsız olarak Lefkoşa’ya yeni bir araçlı geçiş notası talep ettikleri haberini manşete çekti.

Gazete, manşet haberine “Lefkoşa’da Başka Geçiş Noktaları Da İstiyorlar… Harmancı ve Pruncos Colin Stewart İle Birlikte Ara Bölgede” başlığını attı.