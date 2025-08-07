Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkını n özgürlük ve varoluş mücadelesinde bir dönüm noktası olan Erenköy Direnişi'nin, gençlerin, mücahitlerin ve halkın gösterdiği büyük fedakarlığın simgesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Şanlı Erenköy Direnişi'nin 61'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadesinde bir dönüm noktası olan Erenköy Direnişi, gençlerimizin, mücahitlerimizin ve halkımızın gösterdiği büyük fedakarlığın simgesidir. İmkansızlıklar içinde büyük bir özveriyle verilen bu mücadeleyi unutmamak, yeni nesillere aktarmak, anlatmak görevimizdir.

Canları pahasına vatan savunması yapan kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum... Hayatta olan Erenköy mücahitlerimize sağlık ve esenlikler diliyorum."