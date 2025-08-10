Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında festivalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi ve tüm üreticileri kutladı.

Lefke bölgesinin en büyük köyü olan Doğancı’da, kültür ve geleneklerin yanı sıra karpuz, narenciye ve patates gibi tarımsal ürünlerin başarıyla üretildiğini kaydeden Tatar, bu ürünlerin ülke ekonomisi açısından önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, vatan ve toprak sevgisiyle gelecek nesillere daha refah bir gelecek sunmak için üretmeye ve çalışmaya devam ettiklerini belirterek, üretken bir toplum olarak teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanarak daha verimli bir yapıya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Geleneklerden de yararlanarak tarımsal ve ziraî ürünlerin yanı sıra hayvancılık gibi alanlarda önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Tatar, bu faaliyetlerin turizm ve ihracat gibi önemli ekonomik gelişmeleri beraberinde getirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bölge ve ülke kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği stantları gezerek, üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Festivalde ayrıca dans gösterileri de yer aldı.