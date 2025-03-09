Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, merhum Başbakan İrsen Küçük’ün “Kıbrıs Türk halkına büyük katkılarda bulunan bir devlet adamı olduğunu” ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Başbakan İrsen Küçük'ün vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli devlet adamlarından Sayın İrsen Küçük'ün aramızdan ayrılışının 6. yıl dönümünde onu derin bir saygı ve özlemle anıyoruz.

İrsen Küçük, yaşamı boyunca ülkesine olan sevgisi ve hizmet azmiyle hatırlanacak bir lider olarak, Kıbrıs Türk halkına milletvekili, bakan ve başbakan olarak büyük katkılarda bulunmuştur. İnsanlara olan yakınlığını ve mütevazı kişiliğini daima hatırlayacağız.

İrsen Küçük'ü saygı ve rahmetle anarken, ailesine ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."